伊朗局势｜多间旅行社取消3月底前经中东转机旅行团 复活节团未定安排
更新时间：19:13 2026-03-16 HKT
发布时间：19:13 2026-03-16 HKT
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中东紧张局势不断升级，据报杜拜机场附近受遭无人机袭击起火，民航局表示，机场暂停航班升降。阿联酋航空发出通告，旅客未收通知前勿前往机场。多间本港旅行社今午宣布，基于中东局势仍不稳定，决定取消所有于3月31日或之前乘搭阿联犹航空(EK)、阿提哈德航空（EY）及卡塔尔航空(QR)经中东转机之旅行团。
取消3.31前乘阿联酋及卡塔尔航空 往中东或于中东转机之旅行团
永安旅游下午于社交平台宣布，由于中东局势仍存在不确定性，为确保客人的安全与安心，取消所有3月31日前乘搭阿联酋航空及卡塔尔航空，前往中东或于中东转机之旅行团。旅行社将陆续联络受影响的顾客，通知相关安排，4月1日或之后出发之相关旅行团，稍后才会再作安排。
美丽华旅游指，决定取消所有于3月31日或之前乘搭阿联酋航空（EK）、阿提哈德航空（EY）及卡塔尔航空 （OR）经中东转机之旅行团。客人行程若受到影响，团队乐意协助转往其他目的地。旅行社会继续密切关注局势发展。
纵横游宣布3月31日前前往/经转机的中东团队将被取消，已报团的团友可选择转团或全数退款。
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