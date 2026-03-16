伊朗局势｜多间旅行社取消3月底前经中东转机旅行团 复活节团未定安排

中东紧张局势不断升级，据报杜拜机场附近受遭无人机袭击起火，民航局表示，机场暂停航班升降。阿联酋航空发出通告，旅客未收通知前勿前往机场。多间本港旅行社今午宣布，基于中东局势仍不稳定，决定取消所有于3月31日或之前乘搭阿联犹航空(EK)、阿提哈德航空（EY）及卡塔尔航空(QR)经中东转机之旅行团。

取消3.31前乘阿联酋及卡塔尔航空 往中东或于中东转机之旅行团

永安旅游下午于社交平台宣布，由于中东局势仍存在不确定性，为确保客人的安全与安心，取消所有3月31日前乘搭阿联酋航空及卡塔尔航空，前往中东或于中东转机之旅行团。旅行社将陆续联络受影响的顾客，通知相关安排，4月1日或之后出发之相关旅行团，稍后才会再作安排。

永安旅游。

美丽华旅游下午于社交平台宣布取消本月底或之前出发并经中东转机的旅行团。

纵横游宣布3月31日前前往/经转机的中东团队将被取消

美丽华旅游指，决定取消所有于3月31日或之前乘搭阿联酋航空（EK）、阿提哈德航空（EY）及卡塔尔航空 （OR）经中东转机之旅行团。客人行程若受到影响，团队乐意协助转往其他目的地。旅行社会继续密切关注局势发展。

纵横游宣布3月31日前前往/经转机的中东团队将被取消，已报团的团友可选择转团或全数退款。

相关新闻:

伊朗局势｜伊朗称已准备长期作战 据报特朗普本周宣布派舰赴霍尔木兹海峡护航｜持续更新