外籍机师酗酒被吊销体检证书提司法覆核 民航处医生反对解除吊销证书建议 强调「好多嘢要考虑」

前国泰航空外籍机师10年前因酗酒问题遭吊销体检证书，他上诉后被民航处驳回并维持原判。他8年前入禀高等法院提出司法覆核，质疑民航处政策欠缺弹性，要求法庭推翻有关决定。案件今于高等法院续审，民航处飞行标准及适航部航空人员执照事务组航空医学高级医生邝庆基出庭供称，「决定吊销体检证书前有好多嘢要考虑」，包括专家报告、当事人过往医疗纪录及检测结果等，但他当年不同意同袍建议解除吊销申请人体检证书的决定，认为该同袍只是「用啲好旧嘅资料去支持」其建议。

邝庆基曾拒绝解除吊销体检证书

申请人为Leelan Rukesh Marasinghe，答辩人为民航处处长。申请人于2005年加入国泰航空，2013年被诊断有酗酒问题，其后被停职停薪，接受治疗并定期接受酒精测试。民航处飞行标准及适航部航空人员执照事务组航空医学高级医生邝庆基及国泰航空医学医生Dr Horace Lee审核后，决定暂停其一级体检证书，民航处于2016年正式通知他因健康状况不适合担任机师，按例吊销其体检证书。

申请人同年提出上诉，由医生邝庆基、Dr Robert Cocks及医生何孟仪（Dr Mandy Ho）组成的上诉委员会审核案件，Dr Robert Cocks建议邝庆基解除吊销申请人的体检证书之决定，但邝庆基拒绝，Dr Robert Cocks遂于2017年2月辞职，现已不再居于香港。国泰认为申请人无法履行机师职能，于2017年1月13日解雇申请人。

申请人Leelan Rukesh Marasinghe。资料图片

邝庆基今出庭作供，申请方资深大律师韦浩德(Robert Whitehead, SC)问邝，申请人主要针对3人吊销其体检证书的决定提出上诉，邝指：「我唔同意。我哋最主要寻求真相」。邝解释处理上诉时，若申请人对决定有所怀疑，便需提供进一步资料，负责医生加入新资料后再作全盘考虑，「睇吓有没有之前不知道的资料，睇吓之前吊销体检证书的决定是否正确，需否（就吊销体检证书的决定）作出更正」，强调「每一个医学决定都系好重要」。

强调解除吊销证书须作多方考虑

韦浩德质疑邝庆基及何孟仪两名医学人员为何都记不清楚当时有否决定吊销申请人的体检证书，邝庆基指他们处理上诉时会讨论并交换意见，最后达成共识，也需要进一步资料来厘清其决定，例如考虑控酒监控及精神科检测测试结果是否正确、考虑专家报告及申请人的过往医疗纪录。邝重申：「下决定吊销体检证书之前有好多嘢要考虑」，亦指「身为医生有职业操守」，故在会议纪录写下特别事项以便医生作详细考虑。

韦浩德指出，Dr Robert Cocks当时认为应该解除吊销申请人体检证书的决定，列明原因包括没有证据显示申请人曾饮酒，只是有文件显示其酒精使用纪录，故表明他认为持续暂停申请人体检证书的决定应该撤销。邝庆基则表明「我唔同意」Dr Robert Cocks的分析，指出Dr Robert Cocks「用啲好旧嘅资料去支持」。邝庆基亦指持续暂停体检证书、暂时暂停体检证书及解除吊销体检证书均完全不同，韦浩德质疑邝庆基「玩文字游戏 」及「挑骨头」 ，邝庆基即表示「我唔同意」。

案件明续。

案件编号：HCAL1457/2018

法庭记者：刘晓曦