宏福苑大火｜廉署累计拘23人 包括法团成员及承建商等 涉贿赂诈骗洗黑钱等罪

廉政公署于2025年11月27日就大埔宏福苑大维修工程可能涉及贪污成立专案小组，并展开全面调查。截至2026年3月11日，廉署先后拘捕共23名人士，年龄介乎33岁至75岁，包括工程顾问、承建商负责人、棚架工程分判商、业主立案法团成员、物业管理公司职员及中间人，他们涉嫌干犯贿赂、串谋诈骗、伪造帐目及处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产（俗称「洗黑钱」）等罪行。相关调查仍然在进行当中。

独立委员会周四起举办听证会

另外，就大埔宏福苑火灾成立的独立委员会今（16日）早表示，将于3月19日至4月2日，在中环爱丁堡广场三号展城馆三楼多用途厅举行第一轮共8场听证会，听取证据。委员会会先听取法律团队的开场陈词，预计需时数日。其后，委员会会听取证人的口述证供，其中将包括宏福苑居民的口述证供。委员会将适时于其网页公布每场听证会会出席作证的证人具体名单。