Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Gemini开放香港市场 「港话通」郭毅可：AI底层模型差异已不大 「回应市民所需」成核心分别

社会
更新时间：16:33 2026-03-16 HKT
发布时间：16:33 2026-03-16 HKT

Google今日（16日）宣布，将逐步扩展Gemin AI网络应用程式（web app）至香港所有用户，稍后亦将涵盖Gemini行动应用程式（Mobile App）。香港生成式人工智能研发中心（HKGAI）主任、科技大学首席副校长郭毅可认为Gemini开放香港市民应用，对「港话通」不存在竞争，认为两套AI走的方向不同，「港话通」是针对性、在地化便利香港市民，非如Gemini般仅仅是「回答系统」。

郭毅可：AI底层模型差异已不大 回应市民所需成关键

郭毅可举例，不相信Google会关心香港市民的公共交通、或本地升学、赛马资讯，指他们不会去考虑这些本地问题。他认为香港是完全开放的城市，在政府规范下，应欢迎Gemini进入市场，而好的功能亦要学习。不过他坦言，现时各AI底层模型差异已不大，关键在于如何回答或进行市民想知道、需要进行的动作。

「龙虾」危机？郭：团队正研究「AI治理」

至于OpenClaw「龙虾」AI的数据安全风险，郭毅可指，「AI治理」正是其团队（HKGAI）研究工作。他表示，当前AI智能体功能强大，能执行人类使用者可做的一切操作，但却缺乏法律及社会责任约束。他形容人们的行为会受制约，但AI Agent（AI代理）却不受，能「为所欲为」。

研发ClawNet  将AI「网住」管理龙虾

因此他指出，团队正研究人机共生智能体研发项目「ClawNet」，旨在将AI「网住」，使其在社会规范内可控、可追溯、可问责地运作。他指「ClawNet」并非将一切交由「龙虾」去管理，而是由人来管理「龙虾」，建立一个「龙虾」组成的网络，再让「龙虾」去协助人。

就OpenClaw安全风险一事，会否引起公众对AI创新技术担忧，郭毅可认为不存在新疑虑或危机，当AI聪明到办事能力比人类高，需要考虑的是其责任、推动研究工作以完善系统安全性，「如果它笨、它干不了什么事情」。

记者：陈俊豪

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
保时捷︱山东家属爆窗攞AED救人 车主霸气一句网民赞器量大
保时捷︱山东家属爆窗攞AED救人 车主霸气一句网民赞器量大
即时中国
23小时前
九龙湾私家车铲行人路酿9伤 女乘客抛出车外昏迷 75岁男司机涉危驾被捕
02:11
九龙湾私家车铲行人路酿9伤 女乘客抛出车外昏迷 75岁男司机涉危驾被捕
突发
1小时前
韩国旅客食茶记睇中奶茶杯？老板坚称不卖后1招霸气回应 数万网民激赞：输出香港文化
韩国旅客食茶记睇中奶茶杯？老板坚称不卖后1招霸气回应 数万网民激赞：输出香港文化
饮食
2026-03-15 15:31 HKT
消委会枕头︱13款枕头测试 3款记忆棉枕获最高总评4.5星 $499国产货媲美$1428丹麦货
01:23
消委会枕头︱13款枕头测试 3款记忆棉枕获最高总评4.5星 $499国产货媲美$1428丹麦货
社会
7小时前
小学作文唔畀写「雪糕」？老师圈错改「冰淇淋」港妈大控诉：香港只有雪糕车 掀网民总动员考证｜Juicy叮
小学作文唔畀写「雪糕」？老师圈错改「冰淇淋」港妈大控诉：香港只有雪糕车 掀网民总动员考证｜Juicy叮
时事热话
2026-03-15 12:59 HKT
中菜馆点心半价抢客！坚持新鲜现做「非预制」网民热议：要多啲支持帮衬
中菜馆点心半价抢客！坚持新鲜现做「非预制」网民热议：要多啲支持帮衬
饮食
23小时前
跌八达通惨遭盗用 两日狂嘟9次汽水机 网民凭一交易锁定贼人消费地点兼身份｜Juicy叮
跌八达通惨遭盗用 两日狂嘟9次汽水机 网民凭一交易锁定贼人消费地点兼身份｜Juicy叮
时事热话
7小时前
氢能周五月登场 署长：香港要做「示范基地」连通内地与国际 推安全监管、绿氢认证与产业落地
社会资讯
9小时前
伊朗局势 | 特朗普：或推迟与习近平峰会 警告北约盟国要协助打通霍峡
01:22
伊朗局势 | 特朗普指盼中方协助开放霍尔木兹海峡 外交部：再次呼吁各方立即停火
大国外交
8小时前
50岁港姐艳星北上揾食沦洗碗工？抹枱收厨余垃圾极勤快  曾陷裸照风波诞子后有抑郁症
50岁港姐艳星北上揾食沦洗碗工？抹枱收厨余垃圾极勤快  曾陷裸照风波诞子后有抑郁症
影视圈
7小时前