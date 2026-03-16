Gemini开放香港市场 「港话通」郭毅可：AI底层模型差异已不大 「回应市民所需」成核心分别

Google今日（16日）宣布，将逐步扩展Gemin AI网络应用程式（web app）至香港所有用户，稍后亦将涵盖Gemini行动应用程式（Mobile App）。香港生成式人工智能研发中心（HKGAI）主任、科技大学首席副校长郭毅可认为Gemini开放香港市民应用，对「港话通」不存在竞争，认为两套AI走的方向不同，「港话通」是针对性、在地化便利香港市民，非如Gemini般仅仅是「回答系统」。

郭毅可：AI底层模型差异已不大 回应市民所需成关键

郭毅可举例，不相信Google会关心香港市民的公共交通、或本地升学、赛马资讯，指他们不会去考虑这些本地问题。他认为香港是完全开放的城市，在政府规范下，应欢迎Gemini进入市场，而好的功能亦要学习。不过他坦言，现时各AI底层模型差异已不大，关键在于如何回答或进行市民想知道、需要进行的动作。

「龙虾」危机？郭：团队正研究「AI治理」

至于OpenClaw「龙虾」AI的数据安全风险，郭毅可指，「AI治理」正是其团队（HKGAI）研究工作。他表示，当前AI智能体功能强大，能执行人类使用者可做的一切操作，但却缺乏法律及社会责任约束。他形容人们的行为会受制约，但AI Agent（AI代理）却不受，能「为所欲为」。

研发ClawNet 将AI「网住」管理龙虾

因此他指出，团队正研究人机共生智能体研发项目「ClawNet」，旨在将AI「网住」，使其在社会规范内可控、可追溯、可问责地运作。他指「ClawNet」并非将一切交由「龙虾」去管理，而是由人来管理「龙虾」，建立一个「龙虾」组成的网络，再让「龙虾」去协助人。

就OpenClaw安全风险一事，会否引起公众对AI创新技术担忧，郭毅可认为不存在新疑虑或危机，当AI聪明到办事能力比人类高，需要考虑的是其责任、推动研究工作以完善系统安全性，「如果它笨、它干不了什么事情」。

记者：陈俊豪