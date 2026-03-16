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荃湾线新信号系统首个上班日 港铁称列车班次整体运作畅顺

社会
更新时间：15:36 2026-03-16 HKT
发布时间：15:36 2026-03-16 HKT

今日( 16日 )为荃湾线新信号系统投入服务的首个上班日，港铁今日如常行驶平日列车班次服务乘客，至中午整体运作大致畅顺，公司已特别增派车务及工程人员在沿线候命，服务乘客。

新信号系统自昨日（15日）顺利切换启用，港铁团队一直密切监测其运作，确保服务水平。至于预期的磨合问题，包括列车停站时与自动幕门位置的配合、行车期间的自动车速调节等等，团队均致力处理及进行微调，并持续收集数据，待凌晨收车后作整体检视。

今日( 16日 )为荃湾线新信号系统投入服务的首个上班日，港铁指至中午整体运作大致畅顺，已特别增派车务及工程人员在沿线候命。
今日( 16日 )为荃湾线新信号系统投入服务的首个上班日，港铁指至中午整体运作大致畅顺，已特别增派车务及工程人员在沿线候命。

荃湾及观塘线深宵一至两班列车到站时间会提早或延迟数分钟到站

更换信号系统对任何铁路来说均属高度复杂和具挑战的工程，但作为资产更新工作的一部分，有关工程有助保持列车服务与时并进，及推动智慧管理。港铁会继续密切确保新系统运作畅顺，将对乘客服务影响减至最低。

在荃湾线的信号系统完成切换后，其他市区线(观塘线、港岛线、将军澳线)仍使用原有系统，因此维修工程车如常于深夜出动进行跨线工作时，需要在新旧系统间作转换。为此荃湾线及观塘线于深宵的个别列车服务会作出调整；具体是于每晚11至12点，有一至两班列车到站时间会提早或延迟数分钟到站，让工程车利用两班列车之间的空档作跨线及跨系统调度。该段时间的列车班次数目维持不变，亦不影响尾班车时间。

 

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