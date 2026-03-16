JPEX案｜林作陈怡等8人被控串谋欺诈及洗黑钱等罪 押后至6月1日再讯

网红林作和陈怡等8人涉及虚拟货币交易平台JPEX涉诈骗案，同被控串谋欺诈、洗黑钱及《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》下「欺诈地或罔顾实情地诱使他人投资虚拟资产」等罪，涉款共约1.1亿元。案件今午于东区裁判法院作提讯日，裁判官高伟雄押后案件至6月1日再进行交付程序。期间7名被告续准以原有保释条件候讯，余下1人没有保释申请，须还押候讯。

8名被告依次为，31岁郑隽熹、28岁萧颖谦、35岁林作、38岁陈颖怡、31岁店务助理区焯基、25岁健身教练赵敬贤、31岁梁绮湘、28岁何纪雯。他们被控串谋欺诈、欺诈、欺诈地或罔顾实情地诱使他人投资虚拟资产及处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产罪。郑隽熹今由大律师关百安代表，林作由资深大律师清洪代表，而区焯基今日无法律代表。

案件编号：ESCC2864/2025

法庭记者：雷璟怡