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8000万六合彩｜幸运二周二搅珠 「最旺投注站」现人龙 上班族 : 中咗就唔捞 !

社会
更新时间：15:24 2026-03-16 HKT
发布时间：15:24 2026-03-16 HKT

六合彩「幸运二金多宝」明晚（17日）将搅珠，如10元一注独中，预计今期头奖高达8000万元，吸引不少市民入场碰运气。《星岛头条》记者今日（16日）到中环士丹利街一间投注站，有上班族趁午休时间到场「碰下运气」，希望中奖后环游世界、旅居海外；有人则打算将奖金留给子女。

上班族 : 中咗就唔捞  周围去下旅行

在中环上班的杜先生表示，今期只是「轻轻买咗几十蚊」，包括两注电脑飞及两注自选心水号码，亦有挑选了生日号码作为幸运数字。他称，虽然过往曾中过数百元，中头奖机会很小，但仍抱有希望；若幸运中奖，第一时间便会环游世界，甚至考虑会旅居，「中咗就唔捞啦，唔做嘢，周围去下旅行。」

亦有人希望中奖后将奖金留给子女，住在南区的退休人士毛先生表示，自己不时会来「最旺投注站」投注，最高曾赢得600多元奖金。他称，今期用100元买了9张电脑飞及1张自选飞，想碰一碰运气，「个个都话呢间意头好，见有时间就过来买，又顺便饮茶。（有冇心水号码？）啲号码都系乱咁揿，我而家都唔记得，都系碰下运气啦！」

问及中奖最想做什么，他笑言「乜都想做吓」，不过自己年纪渐大，买六合彩主要是「贪得意」，亦没有什么想买的；若有机会中奖，第一时间会「希望可以带挈后人」，将奖金留给子女。

有刚好途经中环的黄大仙居民梁先生表示，今期用了约200元买彩票，全数以电脑随机选号，「费事自己写，（六合彩）都系靠运气啦」。他称，在多年前，曾幸运地中了一万多元奖金，当时也是随心地买，无特别心水号码。问及中奖后愿望，他坦言，自己完全没有想法，因为「无谂过自己会中，都系求其买」，又笑言「咁易中咩？咁易中无穷人啦。」

居港多年、来自菲律宾的William表示，今日正好途经中环，得知这间投注站是「最旺」，所以特意到场一试手气，合共用20元买两注电脑飞。他透露，平日不时也会买彩票，平均一个月一次，若中了头奖8000万元，最希望带家人环游世界。

记者：何姵妤

摄影 :  吴艳玲
 

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