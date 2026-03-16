地盘工涉与12岁女童非法性交后勒索 女童供称性交前曾吸食被告提供「加料」香烟 后屡遭以性交片等勒索

22岁地盘工涉于前年7月尾与12岁女童性交，及后威胁该女童交出共约35万元。涉案地盘工否认勒索等4罪，今于区域法院受审。案中女童在录影会面称，她透过交友应用程式结识男被告，被告带她到楼梯间吸食疑似加入危险药物的香烟，及后与她在住所内性交，又以其「大佬」会入侵其手机、及持有2人性交影片等理由，威胁她支付金钱，她于是从母亲衣柜中取钱交给被告，最终母亲察觉及揭发事件。

吸食被告提供「加咗料」香烟后性交

被告董钊华，否认1项与年龄在13岁以下女童非法性交及3勒索罪。控罪指被告于2024年7月30日，在观塘区秀茂坪安达邨某单位与当时12岁女童X非法性交；及于同年8月9日至9月10日分别3次以恫吓方式，不当地要求X交出共35.4万元。

X今透过视象形式作供，控方播放X早前在社工陪同下进行的录影会面。X在会面中称，她前年暑假透过交友应用程式结识被告，2人后来相约到被告所住的安达邨谦达楼见面，被告在楼梯间向她提供香烟，她最初拒绝，因为被告的烟「加咗料」，她看到被告把一颗白色物体弄碎后加入香烟，很臭及有「媒气味」。惟被告表示「试啖啦」及称不是毒品，她最终吸了一口，没有任何感觉。

X续称，她其后一直与被告保持联络，及至7月30日，2人相约食饭，饭后被告再带她到谦达楼的楼梯间吸烟，及后被告把X带到家中。被告到家后，表示感到无聊，她提议玩电子游戏，被告则提出性交，她担心怀孕一度拒绝，惟被告游说可使用安全套。X称「唔识点样拒绝佢（被告）」，两人最终发生关系。

屡遭被告以性交影片等要胁付款

X称被告在同年8月初，称他所吸食的香烟是其「大佬」要求他所试及需要付钱，如果X不付钱，「大佬」便会入侵X的手机及进行不法行为，X便从母亲Y的衣柜中拿钱及交给被告，X其后封锁了被告。惟被告后来找上X的同学及称有X的性交影片，X便联络被告及询问影片一事，被告称其「大佬」早前已入侵其手机及拍下影片，并再要胁X给出10万。

X称她从Y的衣柜中拿取10万元及交给被告，惟被告其后再表示X把钱交给他及他收取怀疑危险药物的过程被拍下，指警方正在寻找他们，「大佬」会找人顶罪，但X须支付25万元，「一定要交……如果唔系会拉我」，X因此再拿钱交给被告；Y后来发现衣柜内的金钱遗失，X才透露事件，最终报警。

案件编号：DCCC427/2025

法庭记者：王仁昌