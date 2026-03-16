天气︱春分热辣辣 天文台连续两日调高预测 3.19最高27度 上水跳升至3字头

天文台︱本周五就是二十四节气的春分，天气渐渐变暖。天文台预测，周四（19日）日间「相当温暖」，市区最高气温可达27度，而新界部分地区气温更有机会高达29、30度。

天气︱周四上水高见30度

天文台九天天气预报显示，明日（17日）及周三（18日）最高温度分别为24度及25度，而周四预测最高气温更达27度，较上一报预测调高一度，是继昨日之后连续两日调高预测。根据分区预测，当日下午上水气温更可能高达30度，石岗及打鼓岭亦料达29度。

天气渐转潮湿

天文台预计天气将逐渐潮湿，本周三（19日）至周五（21日）期间，相对湿度最高可达95%。随后，从周六（22日）至下周三（26日），湿度虽会稍为回落，但最高相对湿度仍维持在90%。

天文台表示，影响广东沿岸的东北季候风会在未来一两日逐渐缓和，该区天气渐转潮湿。星期四广东地区风势微弱，早上沿岸有雾，日间相当温暖。预料一股偏东气流会在星期五至下周初影响华南沿岸，一道云带亦会覆盖该区。