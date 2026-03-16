梅子林村命案 被告否认遭掌掴后大怒杀人 多次大力踩死者胸腔致骨折

52岁营地负责人2022年4月中涉嫌在马鞍山梅子林村住所杀害38岁同居女友，女友遍体鳞伤、14根肋骨及肩胛骨断裂，他翌早报案求助自首，警方到场发现死者赤裸倒毙，并发现可卡因、大麻等毒品及吸毒工具。被告否认谋杀罪，今继续出庭自辩并接受控方盘问。控方指他案发前其实十分清醒，而他遭死者掌掴耳光后大怒，多次大力踩死者胸腔，有意图杀害死者，更指出死者身上伤势全由被告「一手包办」。被告一概否认，只承认他曾拖拉死者身躯致她有拖拉式擦伤。

坚称受毒品影响误杀死者

控方开案陈词指，案发于2022年4月13日晚上至翌早6时许，52岁男被告邓龙辉与38岁死者霍倩仪，2人单独在马鞍山梅子林村单层石屋内，2人初则口角继而动武，被告重创死者，翌早6时许报案自称杀害了女友。被告在自愿录影会面中供称，他案发前4个月与死者开始冲突频生，大多围绕工作金钱事宜，案发当晚两人再起口角，当时反复指称死者是外星人，要尽快到屋外门廊地洞投胎转世。

被告上周五自辩时称，死者「咁麻烦咁想死」，他便要求死者「捐入个窿度死啦」，死者遂跟从其指示自行爬到门廊地洞；另称死者身上多处骨折「可能我箍住佢𠮶时，或者撞到枱角，或者可能箍住佢𠮶时佢跌落地」。被告坚称自己当日受毒品影响才误杀死者，不承认谋杀。

否认被掌掴后大力踩死者胸腔意图杀人

控方今继续盘问被告，指出被告谎称他与女死者在2022年4月14日曾性交，以及谎称他箍住死者撞到枱角或死者倒地以致骨折，事实上当时被告十分清醒，没有受「K仔」、可卡因、大麻等毒品影响，明知自己所作所为，而被告当时实遭死者掌掴耳光后大怒，便多次大力踩死者胸腔等，意图杀害死者。被告一概否认。

辩方覆问被告时，问及死者膝盖伤势如何造成，被告则供称死者当时跪低，相信是他摇晃死者，才造成死者膝盖伤势。法官李素兰另指，警方拍摄到被告家中十分混乱，遂问被告家中是否经常是如此混乱；被告回答指当时其住所「好乱」是因为他「行嚟行去」及「抹血」所致。

案件编号：HCCC107/2024

法庭记者：刘晓曦