OpenClaw︱私隐公署提醒风险：代理式AI可作高权限存取 或致误删重要资料、系统被恶意接管

近期，一款名为OpenClaw的开源工具及其他「代理式人工智能」（Agentic AI）引发热潮，然而所引发的安全风险，正引起社会关注。对此，个人资料私隐专员公署（私隐公署）今日警告，各机构及市民在部署或使用此类高阶AI工具前，必须充分了解其潜在的个人资料私隐及网络安全风险，并采取足够的防护措施，以严防资料外泄、系统被黑客恶意接管等严重后果。

私隐公署指出，代理式AI的功能远超于仅作文字回复或内容总结的普通AI聊天机械人。这类AI工具通常作为一个可部署在个人电脑或伺服器上的「高权限代理」，它能够直接读写本地档案、调用系统资源，甚至操作外部服务。更进一步，它可以按照预设流程，代替用户自主执行多个步骤的复杂任务，例如自动处理电邮、预订餐厅、缴交帐单等，整个过程无需用户即时监督或介入。

私隐公署警告，各机构及市民在部署或使用此类高阶AI工具前，必须充分了解其潜在的个人资料私隐及网络安全风险。

风险远高于一般AI

正因其强大的自主操作能力，代理式AI从保障个人资料私隐的角度而言，风险远高于一般AI。公署阐明了三大核心风险：首先，代理式AI的预设存取权限极高，可轻易接触使用者装置上的档案、电邮、帐户凭证及浏览器纪录等大量个人资料。若权限设定宽松，不仅可能导致第三方未经授权地查阅或复制资料，AI本身也可能因错误理解指令而误删重要档案，例如清空整个电邮信箱。

其次，这类AI工具一旦在系统设计或安全控制上存在漏洞，后果不堪设想。由于其能接触多个系统及资料来源，任何微小的保安缺陷都可能被利用，对个人资料私隐乃至整体资料保安构成重大威胁。

最后，若代理式AI容许用户安装未经严格安全审核的第三方外挂程式（Plugins或Skills），风险将进一步加剧。这些程式可能夹带恶意代码，让黑客有机可乘，不仅能入侵并接管用户帐户，甚至可能控制整个电脑系统，盗取个人及其他敏感资料。

为应对上述风险，私隐公署向机构及市民提出五点建议：

- 授予最小权限：应仅授予AI完成特定任务所需的最小权限，避免使用管理员帐号。同时，切勿随意提供身份证明文件、银行户口及密码等高度敏感的个人资料。

- 使用官方最新版本：务必从官方渠道下载AI工具，并时刻保持更新，以修补潜在的系统漏洞，降低资料外泄的风险。

- 确保系统与资料安全：采取将AI运行环境与本机系统隔离、加强网络监控、降低操作权限等措施，建立有效的防护机制。

- 审慎安装外挂程式：安装前需核实其是否为官方最新版本，并审视有否恶意代码。如不确定其安全性，应避免使用。

- 持续评估风险并保留控制权：用户应持续评估AI操作的风险。当AI的决定可能对个人造成重大影响时，应采取「人在环中」（Human-in-the-loop）策略，在发送数据、修改系统配置等关键决策点上，保留最终决定权。

此外，私隐公署建议机构在使用AI工具时，参考其早前发布的《人工智能 (AI)：个人资料保障模范框架》，以订定健全的AI管治政策，确保在善用科技便利的同时，严格遵守《个人资料（私隐）条例》的相关规定。