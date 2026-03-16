每日杂志‧人物志｜童年鱼排嬉戏种下科研梦 黄晞晴破解港鱼密码填空白

绳子绑着虾饵放进海里，不消片刻就引来鱼群。「我很喜欢这样去看有甚么不同的鱼，因为不在鱼笼里，会有很多意料之外的惊喜。」海洋生态学家黄晞晴（Smiley）笑道。在马湾的童年时光，她常穿梭于鱼排嬉戏，忙着翻书辨认鱼种。她说，香港水域记载的鱼类逾1200种，关于牠们行为与食性的研究却寥寥可数，于是立志研究本地鱼类，冀填补空白。她近年的研究亦发现，本港野生黄花鱼出现「食性转换中断」，营养级随成长不升反降，为首次在海鱼观察到此现象。身为渔民后代，她亦盼承传织网、浸笼与水上话等技艺，守护本地渔民传统文化。

黄晞晴近年研究发现，本港野生黄花鱼出现「食性转换中断」。 受访者提供

Smiley祖父辈是以船为家的蜑家人。约上世纪80年代初，当时的政府安置渔民，其家族搬入马湾养殖区，而家里的鱼排成了她小时候的「游乐场」，也是她探索海洋生态的起点。其他同龄孩子放学在街头玩耍，她则在鱼排上观鱼、嬉鱼。久而久之，她慢慢能分清泥鯭、梭罗鱼、剥皮鱼等多种鱼类。

家里的鱼排是黄晞晴童年的「游乐场」。

黄晞晴表示，上世纪80年代初，家族搬入马湾养殖区。

「香港可找到1200种鱼类」

「牠们会有不同的行为。」Smiley饶有兴趣地细数不同鱼类的可爱之处，例如斑鱼在人靠近时会呆呆地凝视，鸡泡鱼受惊时会鼓起身体，放回水中又迅速游走；剥皮鱼的粗糙皮肤和小角，也让她感惊奇又趣味十足，「香港可以找到1200种以上的鱼类，这个数字对我来说是挺惊喜的。」

家人是她最早的「老师」，作为经验丰富的渔民，他们仅凭一眼就可辨鱼，却未能为她解惑。「有些鱼他们会说是石狗公，有时又说是石狮、石崇，但很难讲得出究竟怎样去分辨。」她说。

黄晞晴是渔民后代，从小对海洋鱼类感兴趣。 受访者提供

黄晞晴分享，经常会坐在浮板摇橹前往鱼排。

黄晞晴小时候在家里的渔船上玩耍。 受访者提供

相关研究全球仅得4篇

为了辨认鱼类，她查阅网上资料，翻阅海外书籍。过程中，她逐渐发现关于本地鱼类的行为、迁徙及觅食习性相关研究少之又少，「为甚么香港这么容易找到一些独特的鱼类，却没有甚么研究？」而这个疑问最终促使年幼的她，立志投身海洋生态研究，「既然我是一个香港人，而我又喜欢这件事，没有人做的话，我就做第一个。始终要有人去做，希望之后会有第二个、第三个人。」

长大后，Smiley报读浸会大学生物系博士课程，利用饮食分析和稳定同位素分析，研究捕食者与猎物之间的相互作用，以及海洋鱼类在生态系统中的角色。她近年的研究聚焦极度濒危的野生黄花鱼，发现本港的种群出现「食性转换中断」的情况，即猎物营养级降低，「正常一条鱼在成长的过程中，会吃营养较高的鱼去获得多点能量，进而去繁殖及生存。」 她形容，这是海鱼中首次观察到的现象，也揭示除了过度捕捞，黄花鱼濒危的原因可能与食物出现问题有关。

虽然研究有惊喜的发现，但过程却相当不易，「当时其实也挺冒险的」。她说，过往全球仅有4篇与野生黄花鱼相关的研究，且均集中于东海，从未触及香港水域，加上黄花鱼属迁徙鱼种，并非全年都能在本港找到，幼鱼通常会在6至7月出现，成鱼则在9至12月回流产卵，连渔民也无法百分百确定牠们出现的位置。

野生黄花鱼被国际自然保护联盟列为极危物种。

野生黄花鱼的耳石，在平衡感和听觉方面发挥重要作用。

她不讳言，「我可以2年时间收集样本，但如果出一篇文章跟别人说鱼是隔了一年收回来的，到底是否应整合成数据？一年之间的变化可以很大。」所幸，在家人的帮助下，她联络到多位相熟的渔民，并在一年内收集到53条幼鱼及20条成鱼，足以进行实验。

与渔民合作的过程，也让她留下深刻印象。Smiley笑言，之后每逢碰面，渔民总会主动问她：「还需要鱼吗？研究做成怎样？」令她很惊讶他们一直记得，还有不少老渔民向她表示，近年野生黄花鱼越来越少见，「很希望我能找出原因，看看怎样想办法保护牠们。」她解释说，在长年与大海为伴的渔民眼中，保护海洋是从小就有的概念，「他们很清楚自己靠海维生，就更应该保护。」

作为学者，也是渔民后代，Smiley对上一代渔民累积的捕捞智慧并不陌生。她指出，许多海洋研究离不开渔民，「很多时候做鱼类研究，都要依靠渔民的技术。」在她看来，学者除了专注于研究，也应多花时间向渔民学习，「有责任去保留，还有推广这个传统。」

多年来，她一直努力记下长辈教过的水上话，也学习修补渔网、撒网、浸笼等技艺，「如何判断水深决定落网位置、渔网应放多久，这些都是我们需要跟渔民学习的地方。」而这些知识，往往难以从书本或课堂学到，只能透过与渔民的长期相处慢慢掌握。

黄晞晴盼守护本地渔民传统文化。

「让更多人了解渔民文化」

然而，随着渔业式微，这些传统技艺正面临失传的危机。她叹言，在自己认识的亲友之中，已很少有人愿意接手上一代的渔业工作，不少年长渔民已八十、九十岁，甚至打算在离世后让家人把鱼排出售，「其实我觉得挺可惜的。」因此，她希望尽可能将这些知识记录与保存下来，未来有机会在公开场合或与公众交流时，再将这些传统知识分享出去，让更多人了解渔民文化。

今年11月，她将独自踏上前往南极的旅程，除了观察当地动物之外，她也希望在船上与在极地进行研究的学者交流，期待吸取新知识，「我想知道他们做研究时发现这些动物遇到甚么问题，研究过程面对甚么困难。」

黄晞晴计划今年前往南极，期望与其他学者交流。

感恩家人背后支持 最爱大自然的未知与变化

Smiley的研究旅程，始终离不开家人的支持。她笑说，家人早已习惯她寻根究柢的性格，虽然未必能回答她所有问题，却一直耐心聆听她分享，陪她讨论。这份陪伴，也不知不觉间支持她走上研究海洋鱼类生态的道路。

她说，家人其实一直希望她从事较稳定的工作，例如在政府部门或办公室任职，不需要在外日晒雨淋，「爷爷奶奶那一辈会觉得读到博士，应该是在专业范畴工作，想不到我会出海捕鱼。他们不太理解，为甚么研究鱼也可以是博士。」

「愿意倾听就很窝心」

然而，大自然的未知与变化，正是最吸引她的地方。她笑说，「如果要我选择坐在办公室还是去野外，我比较喜欢野外，因为大自然很多事情难以预计，很好玩。」

即使如此，她亦坦言，研究之路从来离不开家人在背后默默支持。每当遇到瓶颈，她都会向家人倾诉困惑，对方未必完全明白她的研究内容，仍愿意耐心聆听，甚至鼓励她尝试不同方法，「愿意听我说，本身就是一件很窝心的事。」

记者：潘明卉