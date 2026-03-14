咖啡市集「深.啡」登陆长沙湾海滨 官商民合作振地区经济

自从去年政府精简程序，鼓励善用商业项目中的公共空间后，长沙湾海滨首次迎来商业活动，由今日( 14日 )起一连两日举行「深．啡」海滨咖啡文化活动。新鸿基地产执行董事郭基泓今日亲身到场支持，鼓励市民到场一边品味咖啡，一边欣赏海滨景致，同时感受人宠共融的惬意空间。

郭基泓 : 官商民合作善用海滨长廊 打造旅游、休闲及娱乐新据点

郭基泓表示，在新指引下举办咖啡节别具意义，既帮助企业在参与社区及慈善活动方面更具弹性，亦增强地区经济活力。本次活动透过官商民合作，善用长沙湾海滨长廊的地理优势，把海滨打造成集旅游打卡、休闲消费及文化娱乐于一身的社区新据点，带动人流及支持本地小店发展。新地期望未来配合维港两岸海滨发展，进一步活化西九龙海滨，并继续与政府及地区团体紧密合作，为区内带来更多创新和正面改变。

「深．啡」活动由深青社、深水埗民政事务处、深水埗区议会提振地区经济专责工作小组及新鸿基地产慈善基金合办。

活动邀来25个主题摊位，涵盖多间咖啡、轻餐饮及宠物生活品牌，市民除可品尝咖啡及轻食外，亦可体验咖啡拉花工作坊。

「深．啡」活动由深青社、深水埗民政事务处、深水埗区议会提振地区经济专责工作小组及新鸿基地产慈善基金合办。活动邀来25个主题摊位，涵盖多间咖啡、轻餐饮及宠物生活品牌，市民除可品尝精品咖啡及特色轻食外，亦可体验咖啡拉花工作坊，与宠物在户外打卡互动，欣赏音乐表演及社区团体与学校演出等，为海滨注入文化节奏与公共参与的氛围。

为方便市民带同宠物到访，九巴宠物巴士团亦增设本舍西九TOWNPLACE站，并提供穿梭巴士服务往返不同区域。现场还设置宠物历奇区，宠物友善打卡装置及轻量游乐设施，亦放置多张户外休闲桌椅，此外，活动还推出商户限定优惠和限定纪念品，满足市民不同需求。