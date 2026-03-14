天气｜气温续回暖 3.19再现回南天？ 湿度升至最高95% 薄雾有微雨

春天天气乍暖还寒，受干燥的东北季候风影响，今日(14日)正午时分，本港大部分地区的相对湿度下降至百分之五十或以下，气温介乎16至22度，未来一两日大致天晴，日间干燥，内陆地区日夜温差较大。

根据天文台9天天气预测，天气将进一步回暖，明日(15日)最低气温回升1度至17度，回高气气温则有23度。周二(17)及周三日(18日)仍然温暖，最高气温有24度，当中周三晚上沿岸有薄雾。

天文台又预计随著季候风在下周初至中期逐步缓和，华南气温回升，天气渐转潮湿。下周四(19日)气温介20至25度，大致多云。早晚有薄雾及一两阵微雨，日间部分时间有阳光及温暖；下周四及周五(20日)同样潮湿，湿度介乎75-95%，随后几日，除周六(21日)湿度介乎70-90%，周日(22日)及周一(23日)湿渡均高度95%，22日早上有一两阵微雨，日间部分时间天色明朗，而23日则短暂时间有阳光。早晚沿岸有薄雾，日间温暖。