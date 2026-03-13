Botox麻醉命案 | 九旬名医李宏邦永久除牌 医委会 : 信纳其神经认知障碍症无法逆转

93岁的整形外科名医李宏邦于2018年为女银行家张淑玲「打Botox」，涉于麻醉时混合使用4种药物，令张过度镇静，最终昏迷不治，被控误杀罪，惟高等法院去年底裁定他患上认知障碍症，因不适合答辩，获无条件释放。医务委员会在今日( 13日 )刊宪，颁布将李宏邦从普通科医生名册中永久除去。

李宏邦患神经认知障碍症无法逆转 且会继续恶化

医委会主席邓惠琼在公告中指出，医委会在今年2月4日会议上，信纳李宏邦因健康理由，加上在精神上不再适合从事内科、外科或助产科执业，故按照《医生注册条例》，颁令其永久除牌。医委会同意健康事务委员会意见，认为李宏邦所患的神经认知障碍症已无法逆转，且会继续恶化，故作出上述决定。