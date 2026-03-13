五月天演唱会︱消委会接191宗投诉 涉款逾53万元 15宗本地投诉不满「彩排特别场」安排

台湾天团五月天四日启德主场馆演唱会突然取消3月24日「头场」，改为3月29日「出道日」开新场次，引发歌迷不满，连日来向消委会作出投诉。消委会指，截至今日（13日）下午5时，共接获191宗有关五月天演唱会取消3月24日场次的投诉，当中93宗来自本地消费者，98宗来自非本地消费者，当中大部分是内地消费者。投诉涉及总金额为539,877元，金额最高的本地个案涉及7,900元，而金额最高的非本地个案则涉及8,000元。其中有15宗本地投诉涉及不满本月24日举办的「彩排特别场」相关安排。

消委会指，留意到主办单位已于昨晚（12日）公布「彩排特别场」的细节和退款安排，将会继续和主办单位保持密切联系及跟进事件。

