旺角「流星雨」格仔舖突结业 35岁男负责人疑携游戏卡离境被控盗窃准保释
更新时间：18:07 2026-03-13 HKT
发布时间：18:07 2026-03-13 HKT
发布时间：18:07 2026-03-13 HKT
旺角银城广场「流星雨」台式弹珠机及格仔舖早前突然结业，多名租客自1月起未能收取宠物小精灵游戏卡的销售收入，损失数十万元。35岁男负责人周二离境时被捕，身上疑藏有多张游戏卡，今早于西九龙裁判法院首次提堂，被控1项盗窃罪。被告暂准毋须答辩，押后至5月11日再讯，期间获准以5万元现金等保释。
35岁店舖经理王鸿轩被控于2026年2月2日，在香港九龙旺角西洋菜南街2号银城广场1楼123-129及157-172号舖偷窃现金港币120,430元，而上述物品为男子柯敬扬的财产。
案件编号：WKCC1241/2026
法庭记者：陈子豪
最Hit
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
2026-03-12 11:22 HKT
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
2026-03-12 08:00 HKT
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
2026-03-12 16:50 HKT
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
2026-03-12 08:00 HKT
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
2026-03-12 14:48 HKT