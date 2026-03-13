旺角「流星雨」格仔舖突结业 35岁男负责人疑携游戏卡离境被控盗窃准保释

旺角银城广场「流星雨」台式弹珠机及格仔舖早前突然结业，多名租客自1月起未能收取宠物小精灵游戏卡的销售收入，损失数十万元。35岁男负责人周二离境时被捕，身上疑藏有多张游戏卡，今早于西九龙裁判法院首次提堂，被控1项盗窃罪。被告暂准毋须答辩，押后至5月11日再讯，期间获准以5万元现金等保释。

35岁店舖经理王鸿轩被控于2026年2月2日，在香港九龙旺角西洋菜南街2号银城广场1楼123-129及157-172号舖偷窃现金港币120,430元，而上述物品为男子柯敬扬的财产。

案件编号：WKCC1241/2026

法庭记者：陈子豪