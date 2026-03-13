涉于红山半岛单位内袭击女子 银行家否认普通袭击罪4月开审
更新时间：18:01 2026-03-13 HKT
发布时间：18:01 2026-03-13 HKT
发布时间：18:01 2026-03-13 HKT
52岁银行家董凯镱涉嫌于去年4月，在红山半岛某单位袭击一名女子，被控一项普通袭击罪。董今于东区裁判法院否认控罪，裁判官高伟雄预计审讯需时3日，排期案件于4月24日、27日及28日进行。期间被告续获准以一千元保释。
被告董凯镱（TUNG, KENNETH HOI-YI），控罪书上无报称职业，他被控一项普通袭击罪，指他于2025年4月19日，在香港岛赤柱白笔山道18号红山半岛4期7座某室内袭击中国籍女子邓春美。
案件编号：ESCC1217/2025
法庭记者：雷璟怡
最Hit
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
2026-03-12 11:22 HKT
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
2026-03-12 08:00 HKT
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
2026-03-12 16:50 HKT
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
2026-03-12 08:00 HKT
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
2026-03-12 14:48 HKT