Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

涉于红山半岛单位内袭击女子 银行家否认普通袭击罪4月开审

社会
更新时间：18:01 2026-03-13 HKT
发布时间：18:01 2026-03-13 HKT

52岁银行家董凯镱涉嫌于去年4月，在红山半岛某单位袭击一名女子，被控一项普通袭击罪。董今于东区裁判法院否认控罪，裁判官高伟雄预计审讯需时3日，排期案件于4月24日、27日及28日进行。期间被告续获准以一千元保释。

被告董凯镱（TUNG, KENNETH HOI-YI），控罪书上无报称职业，他被控一项普通袭击罪，指他于2025年4月19日，在香港岛赤柱白笔山道18号红山半岛4期7座某室内袭击中国籍女子邓春美。

案件编号：ESCC1217/2025
法庭记者：雷璟怡

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
郑少秋疑因丧女神隐3年  珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人  粉丝心酸：边看边落泪
郑少秋疑因丧女神隐3年  珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人  粉丝心酸：边看边落泪
影视圈
3小时前
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
生活百科
23小时前
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
时事热话
2026-03-12 11:22 HKT
香港特别行政区政府财政司司长陈茂波（左四）、香港特别行政区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩（右四）、香港特别行政区政府行政会议非官守议员林健锋（左一）、香港旅游发展局主席林建岳博士（右三）、香港赛马会公司事务执行总监谭志源（右二）、香港哥尔夫球会会长郭永亮（左二）、香港哥尔夫球会副会长吕庆耀（右一）及其他嘉宾见证捧杯时刻。
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
社会资讯
2026-03-12 08:00 HKT
黎耀祥胞兄因英女王、安倍晋三、特朗普缺席案件身份曝光 奇案引网民热议黎氏家族
02:03
黎耀祥胞兄因英女王、安倍晋三、特朗普缺席案件身份曝光 奇案引网民热议黎氏家族
影视圈
6小时前
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
时事热话
2026-03-12 16:50 HKT
廖本怀辞世享年96岁 首位华人政务司 「华富邨之父」为公屋设计独立厕厨
01:32
廖本怀辞世享年96岁 首位华人政务司 「华富邨之父」为公屋设计独立厕厨
政情
6小时前
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
企业资讯
2026-03-12 08:00 HKT
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
时事热话
2026-03-12 14:48 HKT
伊朗打击精准度明显提高，很可能是已获得中国「北斗」卫星导航系统的权限。（美联社）
伊朗局势｜伊朗导弹突变神准　情报揭疑转用中国「北斗」导航
即时国际
9小时前