涉于红山半岛单位内袭击女子 银行家否认普通袭击罪4月开审

52岁银行家董凯镱涉嫌于去年4月，在红山半岛某单位袭击一名女子，被控一项普通袭击罪。董今于东区裁判法院否认控罪，裁判官高伟雄预计审讯需时3日，排期案件于4月24日、27日及28日进行。期间被告续获准以一千元保释。

被告董凯镱（TUNG, KENNETH HOI-YI），控罪书上无报称职业，他被控一项普通袭击罪，指他于2025年4月19日，在香港岛赤柱白笔山道18号红山半岛4期7座某室内袭击中国籍女子邓春美。

案件编号：ESCC1217/2025

法庭记者：雷璟怡