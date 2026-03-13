廉署及香港会计师公会签署合作备忘录 胡英明 : 携手提升业界整体诚信水平

廉政公署辖下香港国际廉政学院与香港会计师公会今日( 13日 )签订合作备忘录，标志廉署与香港会计师公会携手推动廉洁专业诚信，协力提升会计业界的道德标准、专业能力和廉洁意识。

胡英明 : 象征廉署实战经验与会计师公会专业影响力结合

廉政专员胡英明出席合作备忘录签署仪式时表示，香港作为国际金融中心，必须坚守廉洁诚信的基石；而会计业界在维护市场诚信、强化企业管治方面担当关键角色。他表示，合作备忘录象征廉署的实战经验与香港会计师公会的专业影响力结合，携手培育廉洁和具专业能力人才，有助提升业界整体诚信水平，强化会计专业在日常工作中识别及防范贪污风险的能力，共同守护香港国际金融中心的稳固根基。

胡英明 : 合作备忘录有助香港在廉洁治理上持续领先

胡英明又表示，廉署一直迎难而上，透过执法、防贪及教育三管齐下，致力维护香港的廉洁、繁荣及稳定，为国家及香港特区在「十五五」规划时期的发展蓝图及战略部署提供坚实的支撑。胡英明深信，合作备忘录将为香港以至全球的廉政建设带来更多正面影响，有助香港在廉洁治理上持续领先。

罗卓坚 : 为会员提供更全面知识和技能 应对新兴挑战

香港会计师公会会长罗卓坚则表示，道德操守与诚信是会计专业的核心基石。在持续演变的商业环境下，会计专业在维护企业管治与金融诚信中发挥举足轻重的作用。香港会计师公会与廉政公署的合作，正是建基于这份共同信念。签署合作备忘录是双方进一步巩固国际道德操守标准的积极举措。透过深化合作，将为会员提供更全面知识和技能，应对新兴挑战，从而增强公众对香港金融体系的信心，巩固香港作为领先国际金融中心的地位。

合作备忘录今日由副廉政专员兼执行处首长丘树春与香港会计师公会署理行政总裁兼注册主任钟绮妮签署，并由胡英明及罗卓坚见证。在合作备忘录的框架下，廉署与香港会计师公会将进一步深化协作，包括促进人员交流与参访和加强诚信培训。廉政学院亦将与香港会计师公会共同开发其会员的自学课程，共同巩固会计业界的廉洁文化。

廉署和香港会计师公会多年来一直并肩同行，是提升业界操守和诚信培训的重要合作伙伴。廉政学院于2024年11月与香港会计师公会合办「注册会计师反贪专业课程」，25名来自上市公司及不同企业的财务总监、财务主管的注册会计师参加，了解业界最新反贪和防贪措施。去年7月廉署法证会计组亦为香港会计师公会会员举办网上研讨会，分享廉署前线人员在会计搜证、追踪赃款等方面的专业反贪经验。