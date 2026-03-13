香港公共行政学院办国情国策研讨会 李明逵：需亲身感受国家发展了解国情
更新时间：16:36 2026-03-13 HKT
香港公共行政学院今（13日）举办迈向二十周年主题论坛「国情国策研讨会」，内容包括主题演讲《中国特色大国外交》、主题论坛《十五五规划与大湾区融合—香港的角色与定位》等。
李明逵：对国家了解不能只停留在理论层面
香港公共行政学院院长、前警务处处长李明逵表示，学院会不忘初心，继续全力做好香港公共行政培训工作，希望未来能够多做些香港公营机构的国情培训班，包括国家发展、经济、外交国防、历史文化、民生等方面。李明逵认为，对国家的了解不能只停留在理论或书本文字层面，要亲身感受国家发展，这亦是未来几年的工作方向。
香港公共行政学院理事会主席王英伟致辞时表示，在世界百年未有之大变局加速演变、香港经历由乱到治、由治及兴的背景下，学院将深耕三大使命，包括做国家战略的研学者与传播者；做香港善政治理的参与者与推动者；做区域治理合作的联结者与创新者。
王英伟提到，学院累计举办超过500期培训项目，内容涵盖公共治理、法治建设、廉政治理、经济金融、文化教育、警务管理以及国情研习等多个领域。他形容这不单是数字的累积，更是思想交汇、智慧沉淀的过程。
张维为 : 背后有强大祖国 香港前途只会越来越好
复旦大学中国研究院院长张维为进行主题演讲《中国特色大国外交》，分析当前国际局势与中国外交定位。他引述外交部长王毅在两会记者会上的表述，指出中国外交为动荡世界提供稳定性和确定性，主张通过和平方式解决争端，包括俄乌战争及伊朗局势。
他提到曾于2024年访港，并与行政长官李家超见面，形容印象深刻。回顾过去一年，张维为认为香港发展良好，尤其现时有很多「泼天流量」，如中东资金有意来港，在此基础上背后亦有强大的祖国，相信香港前途只会越来越好。
记者、摄影：曹露尹
