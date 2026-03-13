涉三度对妻子动粗被控普通袭击 休班警获准保释至5.8事讯

34岁休班高级督察涉嫌于去年2月，在将军澳住所三度对妻子动粗，被控3项普通袭击罪，据了解该休班警已被停职。案件今于观塘裁判法院首次提堂，署理主任裁判官钟明新应申请押后案件至5月8日再讯，待辩方索取法律意见以及向控方索取文件。期间被告获准以500元保释，不得与控方证人讨论案情。

被告骆敬丰，报称高级督察，被控3项普通袭击罪，指他于2025年2月28日在将军澳康城路一号日出康城领凯9座某室，三度袭击谭姓女子。

案件编号：KTCC479/2026

本报记者