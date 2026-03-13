来片．一分钟话你知︱中东局势紧张 91%家办在港布阵 香港资产管理势超瑞士

中东局势紧张，不少富豪家族寻求撤离中东，数据说明资金正加速回流到香港。香港金融学院的最新报告指，高达91%的受访家族办公室已在港布局。计划未来三年在香港买投资风险产品家办比例，预计由54%升至78%。政府三年内招揽200间家办的目标更早已于去年8月完成，同时超高净值人士数量，亦在全球排名第二。

与新加坡比较下，香港在股市规模与流动性方面依然是「大佬」，深港通、债券通及跨境理财通等，是通往内地资金无可替代的高速公路及唯一入口。此外，香港的简单税制及世界级的专业服务，亦是其他地区难以提供的核心竞争力。

香港的优势并非仅靠「吃老本」，政府正积极创造新增长空间，包括上市制度大改革，便利特专科技公司集资等。同时，政府正全力推动数字经济、绿色金融、大宗商品及艺术品交易等新兴领域。瑞银和波士顿咨询公司预测，2027年香港将正式超越瑞士成为「全球财富管理一哥」。