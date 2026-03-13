外籍机师酗酒被吊销体检证书 申司法覆核质疑医生审核存偏见

前国泰航空机师10年前因酗酒问题，被民航处吊销体检证书，其后遭国泰停职及解雇，他上诉遭吊销体检证书的决定，惟被民航处驳回并维持原判。他8年前入禀高等法院提出司法覆核，指民航处政策欠缺弹性，而且民航处处长在无合理原因下中止其体检证书，要求法庭推翻民航处暂停体检证书（停证）的决定。案件今于高等法院开审，代表机师的资深大律师韦浩德指出，负责审视机师体检证书资格的医生对机师存在偏见，又无视其他负责审核成员的建议解除暂停其体检证书的决定，而建议解除停证的医生亦已在2017年2月辞职。

申请人为Leelan Rukesh Marasinghe，由资深大律师韦浩德(Robert Whitehead, SC)及大律师李焕文(Thomas Lee)代表；答辩人为民航处处长，由资深大律师林定韵（Catrina Lam）代表。

机师必须符合香港民航处 (HKCAD) 一级体检合格证明书 (Class 1 Medical Certificate) 的健康要求。申请人于2005年加入国泰航空，2013年被诊断有酗酒问题，其后被停职停薪；他及后接受治疗，并定期接受酒精水平测试，于2014年6月复职，而他2014年10月的酒精水平测试指数再度超标后再被停职。

大律师李焕文。何君健摄

指上诉委员会存在偏见拒绝其上诉

民航处飞行标准及适航部航空人员执照事务组航空医学高级医生邝庆基(Dr Kong Hing Kei)及国泰航空医学医生Dr Horace Lee审核其个案后，决定暂停其体检证书。民航处在2016年致函申请人指，其健康状况使其不适合担任机组人员，按例吊销其体检证书，令他不能继续担任机师。申请人同年提出上诉，由医生邝庆基、Dr Robert Cocks及Dr Mandy Ho组成的上诉委员会审核案件，Dr Robert Cocks建议医生邝庆基解除暂停申请人体检证书的决定，但邝庆基拒绝，Dr Robert Cocks遂于在2017年2月辞职，现已不再居于香港。

国泰认为申请人无法履行机师职能，于2017年1月13日解雇申请人。申请人指民航处偏颇且不合理的决定，令他失去260万元的薪酬。即使他随后于加拿大找到另一份的工作，任职商务客机机师，但他仍不服民航处的决定，认为上诉委员会成员对他有偏见，批评民航处的政策欠缺弹性，不合理和不合逻辑地拒绝其上诉，遂在2018年入禀高等法院提出司法覆核，要求法庭推翻民航处处长的决定，并宣布他在无合理原因下被吊销体检证书。

案件编号：HCAL1457/2018

法庭记者：刘晓曦