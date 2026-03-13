涉于港铁香港站袭击他人兼刑毁 大学教授获准保释至5月再讯
48岁印度籍大学教授涉嫌于去年8月，在港铁香港站升降机内袭击他人，期间损坏对方的手提电话。教授被控袭击致造成身体伤害罪及刑事损坏罪，今于东区裁判法院首次提堂。裁判官高伟雄应申请押后案件至5月8日再讯，待辩方索取文件及提供法律意见。期间被告续获准以原有条件保释。
印度籍被告DHANASEKARAN Vijaykrishna，报称大学教授，被控各一项袭击致造成身体伤害罪及刑事损坏罪。控罪指被告于2025年8月17日，在香港中环港景街港铁香港站L2层PL8号升降机内袭击郭震东，因而对郭造成身体伤害；以及同日同地，无合法辩解而损坏属于郭震东的一部手提电话，意图损坏该财产或罔顾该财产是否会被损坏。
翻查资料，被告是香港大学公共衞生实验室科学副教授，本报记者正向香港大学查询。
案件编号：ESCC642/2026
法庭记者：雷璟怡
