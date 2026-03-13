Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

涉于律敦治医院内非礼女同事 医疗助理获准保释至4.30再讯

社会
更新时间：13:14 2026-03-13 HKT
发布时间：13:14 2026-03-13 HKT

35岁男医疗助理涉于今年初，在律敦治医院的病房内非礼女同事，被控猥亵侵犯罪。案件今于东区裁判法院首次提堂，裁判官高伟雄应申请押后案件至4月30日再讯，待辩方索取文件及提供法律意见。期间被告获准以4500元保释，但不得接触控方证人。

被告黄智恒，报称医疗助理，被控于2026年1月29日，在香港湾仔皇后大道东266号律敦治医院某病房内猥亵侵犯另一人，即X。

案件编号：ESCC641/2026
法庭记者：雷璟怡

