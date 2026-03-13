斩伤露宿者至颈静脉全断「差点无命」 无业汉认伤人及爆窃3罪判囚66个月

五旬无业汉前年7月深夜在通州街公园露宿之际，因烟弹问题与露宿者起争执，继而刀劈两名露宿者，其中一人颈静脉完全断裂。被告早前承认2项有意图而导致他人身体受严重伤害罪，法官林伟权判刑时指，尽管被告因一时冲动犯案，惟心理报告指被告容易使用暴力、觉悟性低及重犯机会高，终判处他监禁4年。林官考虑，被告上月因入屋犯法罪被判囚2年，再加上本案的伤人罪，刑期可谓颇长，下令两罪的部分刑期同期执行，共判处入狱66个月。

被告怀疑女事主盗取其烟弹一时冲动下犯案

林官引述被告刑事定罪纪录，被告有9项定罪纪录，部份与暴力有关，包括袭警及阻差办公等。林官引述精神科报告指，被告有滥药及吸毒问题，惟没有精神病。心理学家报告则提及，被告容易使用暴力、觉悟性低及重犯机会高。林官续引述辩方求情指，被告案发时怀疑女事主偷了他的烟弹，在与女事主起争执期间一时情绪失控，才在电光火石随手拾刀袭击女事主，而男事主前来干预，才斩伤了男事主，而涉案的刀属于两名事主，并非被告自备，显示被告没有预谋犯案，望法庭考虑两罪属同一事件，同时间发生而轻判。

林官判刑时，接纳被告因一时冲动犯案，并非有预谋，惟被告的案底及报告显示，被告是容易使用武力的人，本案中男事主的伤势严重，身体各处受伤，更伤及颈部，林官直言男事主「差点无命」，终判处他就两项伤人罪监禁4年。林官考虑，被告上月因入屋犯法罪被判囚2年，再加上本案的伤人罪，刑期可谓颇长，下令两罪的部分刑期同期执行，共判处他入狱66个月。

男事主颈静脉完全断裂伤势严重「差点无命」

伤人罪案情指，两事主唐女士及庄先生是露宿者，二人是情侣关系，并在深水埗通州街公园露宿了数年，而被告亦不时在公园露宿。案发当晚凌晨1时许，庄在公园睡觉时，听见唐与被告起争执，庄起身目睹被告用刀斩向唐，庄立刻挡在唐身前，被告继而斩伤庄。被告行凶后逃离现场，途人报案将庄及唐送往医院治疗。被告在翌日被捕，警诫下保持缄默。

庄在玛嘉烈医院的医疗报告显示，其左颈、胸骨、上腹、右肩及左手多处有裂伤，左侧颈内外静脉完全断裂，伴有大量出血，胸部刀伤深入胸骨。庄接受手术后，在深切治疗部休养，在同月24日出院，没有永久伤残。唐在明爱医院的医疗报告显示，其双侧大腿均有裂伤，没有永久伤残。

现年56岁被告伍云辉，报称无业，被控2项有意图而导致他人身体受严重伤害罪。控罪指被告于2024年7月20日，在深水埗通州街公园意图使唐女士及庄先生的身体受严重伤害而非法及恶意伤害2人；他早前另承认入屋犯法罪，指他于同年6月23日至7月1日（包括首尾两日），在香港作为入侵者进入深水埗的民宅单位，盗去价值约8万元的财物，包括手表及戒指等。

案件编号：DCCC1550/2024

法庭记者：黄巧儿