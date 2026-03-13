天气｜明日继续冻！巿区气温低至16°C 一区低见12°C 新界多区温差达11°C
发布时间：12:22 2026-03-13 HKT
冬去春来，天气乍暖还寒。受干燥的东北季候风影响，本港今早清凉，大部分地区气温在16、17度左右。天文台预料明日气温将介乎16至21度，新界地区温差较大，打鼓岭更低见12度。
打鼓岭、流浮山温差达11度
根据天文台九天天气预报，明日预计最高气温为21度，最低气温则为16度，当中新界地区温差将更为显著，打鼓岭早上最低气温仅12度，但日间最高气温可达23度，温差高达11度；流浮山及上水明日最低气温亦仅13度，日间最高气温为24度，温差同样高达11度。
此外，天文台预料明日将吹和缓至清劲的4至5级东风，初时离岸及高地吹达6级强风。
天文台表示，干燥的东北季候风会在未来两三日继续为广东沿岸带来普遍晴朗的天气，明早该区仍然清凉。随著季候风在下周初缓和，华南气温逐渐回升。下周中期广东沿岸风势微弱，日间温暖，天气渐转潮湿。预料一股偏东气流会在下周后期影响该区。
根据天文台的9天天气预报，下周一(16日)气温介乎18至23度，周二天回续回暖，最高气温亦有23度，吹东风4级，离岸间中5级。至下周四(19日)最低气温及最高气温均有2字头，介乎20至25度，吹微风2级，早晚沿岸有薄雾，日间温暖。
