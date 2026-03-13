Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天气｜明日继续冻！巿区气温低至16°C 一区低见12°C 新界多区温差达11°C

社会
更新时间：12:22 2026-03-13 HKT
发布时间：12:22 2026-03-13 HKT

冬去春来，天气乍暖还寒。受干燥的东北季候风影响，本港今早清凉，大部分地区气温在16、17度左右。天文台预料明日气温将介乎16至21度，新界地区温差较大，打鼓岭更低见12度。

打鼓岭、流浮山温差达11度

根据天文台九天天气预报，明日预计最高气温为21度，最低气温则为16度，当中新界地区温差将更为显著，打鼓岭早上最低气温仅12度，但日间最高气温可达23度，温差高达11度；流浮山及上水明日最低气温亦仅13度，日间最高气温为24度，温差同样高达11度。

此外，天文台预料明日将吹和缓至清劲的4至5级东风，初时离岸及高地吹达6级强风。

天文台表示，干燥的东北季候风会在未来两三日继续为广东沿岸带来普遍晴朗的天气，明早该区仍然清凉。随著季候风在下周初缓和，华南气温逐渐回升。下周中期广东沿岸风势微弱，日间温暖，天气渐转潮湿。预料一股偏东气流会在下周后期影响该区。

根据天文台的9天天气预报，下周一(16日)气温介乎18至23度，周二天回续回暖，最高气温亦有23度，吹东风4级，离岸间中5级。至下周四(19日)最低气温及最高气温均有2字头，介乎20至25度，吹微风2级，早晚沿岸有薄雾，日间温暖。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
时事热话
2026-03-12 11:22 HKT
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
生活百科
17小时前
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
时事热话
19小时前
香港特别行政区政府财政司司长陈茂波（左四）、香港特别行政区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩（右四）、香港特别行政区政府行政会议非官守议员林健锋（左一）、香港旅游发展局主席林建岳博士（右三）、香港赛马会公司事务执行总监谭志源（右二）、香港哥尔夫球会会长郭永亮（左二）、香港哥尔夫球会副会长吕庆耀（右一）及其他嘉宾见证捧杯时刻。
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
社会资讯
2026-03-12 08:00 HKT
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
时事热话
21小时前
311十五周年｜专家警告北海道恐爆9级地震 海啸可达20米致10万人死
311十五周年｜专家警告北海道恐爆9级地震 海啸可达20米致10万人死
即时国际
1小时前
伊朗局势｜伊朗最高领袖穆杰塔巴发表首份声明 区内所有美军基地应关闭否则将受袭击｜持续更新
01:25
伊朗局势｜穆杰塔巴：区内所有美军基地应关闭否则将受袭击 官媒指哈梅内伊妻子仍生还｜持续更新
即时国际
4小时前
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
企业资讯
2026-03-12 08:00 HKT
郑少秋疑因丧女神隐3年 珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人 粉丝心酸：边看边落泪
郑少秋疑因丧女神隐3年  珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人  粉丝心酸：边看边落泪
影视圈
3小时前
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT