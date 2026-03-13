涉北角货车失控溜前撞伤人 司机否认危驾罪4月29日受审

去年6月中一辆货车在北角长康街与英皇道交界，怀疑失控溜前撞向灯柱，导致一人受伤。47岁货车司机今于东区裁判法院否认危险驾驶引致他人身体受严重伤害罪，裁判官高伟雄排期案件于4月29日进行一日审讯。期间被告续获准以2万元保释。

被告邓波，报称货车司机，被控于2025年6月15日，在香港长康街与英皇道交界，在道路上危险驾驶一辆中型货车，引致梁耀基身体受严重伤害。

辩方表示被告否认危驾致伤罪，但愿意承认不小心驾驶罪。控方则指早前已拒绝被告的商讨，因此被告在庭上否认控罪。控方续指有5名控方证人，辩方能够同意大部分案情，亦不会争议证物链等，双方预计1日审讯便足够。因此高官排期案件于4月29日进行审讯。

案件编号：ESCC3119/2025

法庭记者：雷璟怡