强制举报虐儿｜截至2月底接66宗个案 孙玉菡：数字温和 社福界举报最多

《强制举报虐待儿童条例》今年1月20日正式生效。劳工及福利局局长孙玉菡在接受电台专访时表示，截至2月底，政府共接获66宗怀疑严重虐儿的举报个案，涉及70名儿童。他形容条例实施成功而平稳，数字属温和。他指，在接获的个案中，以身体虐待类别较多。就举报者的专业背景而言，社福界从业员的举报最最多，其次则分别来自医疗界别及教师专业。

政府按季统计并分析涉虐儿举报相关数字

孙玉菡表示，政府参考外国经验，原本预期条例生效后，怀疑虐儿举报数字会即时出现显著升幅，但目前并未观察到此一现象。他认为，应是政府在法例正式推行前，进行大量前期准备，使相关专业人士清晰了解其工作、责任和相关流程，从而促使机制得以平稳推行。

孙玉菡补充，目前关于新例的查询仍然众多。他认为任何新法例实施时，大家希望厘清细节属正常，亦在预期之内。政府将会按季统计并详细分析涉及虐儿举报的相关数字。

「一户一社工」展现担当 社会应予支持及点赞

社署在大埔宏福苑推行「一户一社工」模式，为约1980户居民提供辅导及支援。孙玉菡表示，社署约2,000名员工几乎全体动员参与，除了社福及心理支援，亦兼顾不少不属于社工范畴的工作。他认为同事们展现担当，社会应予支持及点赞。

孙玉菡指，今次火灾涉及人数多，受助规模大，当局采用「一户一社工」模式是正确及应有之举。他形容社工人手几乎全体出动是史无前例，面对的问题众多且从未遇过，例如居民安置、捐款申请等，并非恒常社工工作。为减轻居民奔波及烦恼，社工肩负更多责任，同时协助反映居民需要，因此当初果断推出有关安排是正确的。

他理解「一户一社工」工作并不容易，社会的认同和支持是最大鼓舞。政府亦提供实质支援，例如在交通津贴上更具弹性、假期安排上令同事更安心。他指现时社工工作已很顺畅，预计随居民长远居住安排落实，宏福苑的工作会逐步回复平稳，但部分有家人离世或本身需要较多社福协助的家庭，相信跟进支援的时间会很长。

孙玉菡冀今年第三季完成招募家庭安装意外侦测系统

港交所慈善基金将推出全新照顾者先导计划，赞助为高风险照顾者家庭安装「智能意外侦测系统」，以加强安全保障。孙玉菡表示，期望计划能在今年第三季完成招募家庭参与及系统安装工作。有关智能系统不会拍摄人面影像，能有效保障私隐。

孙玉菡指出，系统主要功能包括侦测跌倒、长期静止，甚至具备烟雾探测能力。若被照顾者在家中跌倒，却无力求救或按动平安钟，连接系统的24小时支援中心可即时获悉情况，尽早介入提供协助。孙玉菡强调，香港地方小，人口老化速度快，若能善用科技辅助，对照顾者及被照顾者而言均是好事。他续称，已委托树仁大学在系统试行一段时间后进行成效评估。

「全球人才高峰会周」具「画龙点睛」作用

此外，孙玉菡提到本月举行的「全球人才高峰会周」，形容此活动对香港多项招揽人才策略具有「画龙点睛」作用，能让全球目光聚焦香港，展现香港是高端人才集聚地。

孙玉菡表示，政府持续进行抢人才工作，现阶段可更聚焦于挽留人才。对于中东局势不稳，他认为过往的调查显示，不少选择来港的海外专才认为香港安全、低税制及充满机遇。虽然外部环境变幻莫测，但香港仍能保持安全稳定的优势，对人才的吸引力自然会提升。