每日杂志｜探寻香港茶事起源与传承 十九世纪茶叶销售中枢 名山曾产优质茶 熟普工艺源自长洲

《茶艺香江系列》起源篇

中国茶历史与文化源远流长，渗透香江，茶与港人的生活更是息息相关。香港作为转口港，在中国茶贸易扮演重要角色，本地更有茶山和茶园，曾出产港式茶叶，品质之优媲美历代贡品。至改革开放后，茶叶销售网络越渐扩大，各家各户也有水壶冲茶，惟近代懂得赏茶之人渐少，文化悄然褪色。本报将以系列报道，循起源、民间发展与传承层面，探究「香港茶事」，让本地茶文化得以流传。

香港作为转口港，在中国茶贸易及文化发展扮演重要角色。

文献记载，几千年前，中国人已开始种茶、采茶、制茶和饮茶，各类茶品逾2000种，融入日常生活和节庆中，形成不同的饮茶文化，流传古今中外。

在中国茶贸易及文化发展上（尤其普洱茶及紫砂茶具），香港扮演转口港的重要角色。茶具文物馆前馆长林雪虹博士撰写的《香港茶事》提到，19世纪以后，英国东印度公司每年从中国进口的总货值中，有90%以上是茶叶；在该司垄断中国贸易的最后几年（1825至1832年），茶叶甚至是英国唯一进口的中国商品。当时本港亦出产茶叶，更有茶山。

「茶树需有雾水滋养」

本地种植茶叶历史，可从两方面探讨。嘉道理农场暨植物园再生农业部经理叶子林说，宏观有产业式云雾茶种植，另有小规模的村落种植自用，当中亦涉及地理因素。他指，持续西南季候风于高海拔位置形成云团的先天优势，而种茶跟传统农业不同，茶树不需要优质泥土和充足水分，适合在高地栽种，「茶树需有雾水滋养，即所谓的『云雾茶』。」

香港茶文化院创院院长叶荣枝同意指，香港纬度、天气和雨量也适合种茶，现时仍有迹可寻的「茶山」，包括凤凰山、大屿山、大帽山和杯渡山（青山）。

昂坪茶园位于大屿山海拔450多米的木鱼山山腰，在1948年由已故前御用大律师贝纳祺创办，是大屿山内唯一的大型茶园。高峰时期茶园内植有茶树逾60英亩，其特产「莲花唛云雾茶」以本地销售为主，部分商品更会按特别要求远销海外。

昂坪茶园早年引入台湾茶种

近年有学者进行「昂坪云雾茶传奇」项目，研究昂坪茶园历史。该项目负责人、中文大学人类学系教授张展鸿指，贝氏于1948年收购用地，引入台湾茶种，并聘用台湾茶艺师来港种植茶树；有昂坪村民受聘于茶园工作，负责制茶和炒茶。1990年代，茶园更设有马场及马房，后来随年月荒废，余下损坏的制茶机器及相思树群，部分相思树倒塌压在茶树上，「茶树需要阳光，但不堪暴晒，故把相思树种于茶树旁，用以遮挡阳光。」

中大团队记录昂坪茶园历史，并制作网页，流传后世。 网上图片

至于大帽山嘉道理农场的茶园，叶子林说该处在1970年代仍有种茶树，却没制作茶叶，「茶园旁的大树阻挡茶树采光，致渐次荒废。」后来，贝纳祺茶园把茶树移种到嘉道理，加上农场于福建购入约2000棵茶苗到港种植，包括「名花」、「黄枝香」和「佛手」等品种。经20多年栽种，至今仍有逾千茶树在农场健康生长。

嘉道理农场种有3种茶树，包括「名花」、「黄枝香」及「佛手」（左起）。 受访者提供

虽具地理优势，更一度出产茶叶，惟本港茶园却一一消失。叶子林解释，当中或涉市场因素，如19世纪后期，全球茶价大跌，英国改在其殖民地种植茶叶，自给自足，以抵销向清廷购买茶叶，期间中国南方更有茶园关闭。

嘉道理农场设有茶园，种植逾1000棵茶树。 受访者提供

客家村自采自炒自用

除了大型茶园，民间也有种茶的痕迹。茂草岩村位于飞鹅山山腰以上，气温较其他地区低摄氏3至4度，亦较大雾。村长郑观明指，该村适合种植茶树，先祖由河南辗转来港，约200多年前择居茂草岩。一般客家村民均种茶树，自采、自炒茶、自用，茂草岩村村民亦然。他仍记得每年清明前后的茶叶收集季节，村民会在农田边炒茶，「若不及时采摘，茶叶会变老。」另有文献发现二次大战后，本港有乡村小规模种植茶树，如昔日大帽山的老茶田，面积达数十至100公顷。

飞鹅山茂草岩村，仍有村民种茶树及炒茶自用。 香港客家会馆馆长林文映提供

采茶、炒茶的工序严谨，嘉道理农场暨植物园再生农业部永续农业主任翁敬良指，农夫会按「两叶一芯」的要求采摘茶叶，再到炒茶房处理：「杀菁」把茶叶放入预热到摄氏200度的大铁锅中，短时间高温加热5至10分钟，过程中不断翻滚茶叶，使之软化；随后「揉捻」，把刚加热处理的茶菁放进竹制锅篮，柔和地搓破茶叶外壁，让茶叶内里汁液释出，以提升茶叶风味；第三步「回锅」，将揉捻后的茶叶再次放入锅中炒制，期间降低温度进行「滚茶」、抛叶，再进行逾10小时的长时间炒茶，才告完成。他补充，现时农夫尝试在炒茶日前夕采茶，以提升茶的风味。

嘉道理农场的农夫按「两叶一芯」的要求采摘茶叶。 受访者提供

为提升茶的风味，农夫在炒茶日前夕采茶，摆放至翌日才开展工序。 嘉道理农场提供

「熟茶教父」研制人工发酵法

港人爱饮茶，更钻研出新技法，当中普洱熟茶工艺正是源自香港。盈丰茶业公司卢文韬指，长洲是香港熟茶工艺的发源地，其父亲卢铸勋被誉为「熟茶教父」。卢父于1950年代创立「福华号」，钻研「人工发酵法」。他指，最初工人把普洱茶叶蒸熟摊放，意外发现出现「发滚」现象，「发酵热度高，等同煮熟茶叶。」但蒸煮法效率低，为应付市场需求，工人后来直接加水发酵，「正是『渥堆』工艺的雏形。」

卢文韬续说，云南生产普洱的原料——青毛茶，但普洱生茶无色、味淡，较少人饮用，自香港人透过洒水发酵加工，制成醇厚色重的熟普洱后，技术进而外传至云南。他指其父在1959年前后将方法传授给茶人曾鉴，后传入广东，1973年云南茶叶公司因应香港定单需求增加，特意组团到广东考察，把技术带到云南，「经调整后才研发出现今熟知的普洱熟茶。」

茶园是战后香港产业的重要里程碑，甚有保留价值。展望未来，张展鸿留意到，昂坪茶园的老茶树结子后，已繁衍出4代小茶树于周边继续生长，有茶树长成5米高，期望能够多作保育，「保留一页香港种茶的历史。」

茶叶行商会见证兴衰 6间「头盘商」主理销售

1960年代，中国茶叶土产进出口总公司委托「德信行」为香港代理，组织港九茶叶行商会部分会员经销各茶类，并整理全港进口及销售网络。

港九茶叶行商会成立于1948年，见证香港茶叶贸易的历史。

港九茶叶行商会成立于1948年，见证香港茶叶贸易的历史。该会理事长林伟德指，昔日中国内地所有茶叶出口由「中国茶叶土产进出口总公司」统一管理，而茶叶进口香港，必须经过总代理「德信行」，该司成立于1946年，是「华润公司」的子公司，有权决定成为「头盘商」（进口代理商）的香港茶企。据悉1955年，内地有13间进出口公司与「华润」签署了代理合约，翌年外贸部明确「华润」的地位和责任，接受内地各公司委托的代购代销业务。

林指出，「德信行」整理本地茶业销售网络，厘定6间茶行成为「头盘商」，包括林品珍茶行、永生祥茶行、汇源茶行、元亨茶行、东荣茶业及协丰茶行，分别经销乌龙茶、白茶、普洱茶、六堡茶（陈茶）、红茶及龙井茶等（见表）。

高峰期逾百个茶叶经纪人

林圣光曾于「德信行」茶叶组工作，经手所有内地在港的茶叶出口业务。他分享，中国乌龙茶以色种「S101」批次为最佳，在1979年改革开放前，只有厦门和汕头是乌龙茶出口地；后来福建省和广东省的省公司也获权出口，前者扩阔市场，占有60%以上的出口茶种，「乌龙、铁观音、水仙、白茶、香片5大类也源自福建。」

林伟德补充，当时全港约有百余个批发商及零售商等「二盘商」买茶，皆要联络上述6间「头盘商」，「关系不好不会派货。」他指，部分「二盘商」甚至通过投资茶楼来稳定销路。至1960年代，是茶叶经纪行业的顶峰时期，全港曾有逾百个「茶叶经纪人」，「他们熟悉各环节的库存，在交易中穿针引线并抽取佣金。」然而，随着中国改革开放，出现不少买卖茶叶的个体户，分层架构逐步瓦解，市场百花齐放，茶叶的品质和价格也变得浮动。

记者：仇凯瑭、关英杰