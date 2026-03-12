Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大律师公会发布新指引 规范社交媒体使用及执业推广 包括禁用成功率招徕

社会
更新时间：22:42 2026-03-12 HKT
发布时间：22:42 2026-03-12 HKT

大律师公会今日（12日）向全体会员发通告，发布《关于执业推广的指引》（Guide Concerning Practice Promotion）。大律师公会表示，注意到随科技发展和资讯传播方式出现，执业推广变得多样化，而近年大律师使用LinkedIn、Facebook、小红书等社交媒体进行专业交流及推广趋普及。而任何在网上发布的内容，不论其受众范围，都有可能被广泛传播并联系到大律师的专业身份，从而对公众信心及司法形象构成影响，公会认为有必要就此提供清晰指引。

禁止与其他大律师比较  不得以「成功率」招徕

根据《指引》，大律师使用社交媒体进行执业推广须遵守大律师《行为守则》第八章的规定。部分重点包括禁止发布误导性内容、不得发布不准确、无法核实或可能误导公众的陈述；亦不应与其他大律师、律师或任何其他专业的成员作出比较或批评、或宣称个人的执业收入及「成功率」。

《指引》又提到，大律师地位特殊，有鉴于此重要角色，会员应维护公众对司法制度的信心，并在评论、发布或分享社交媒体平台上的材料时务必谨慎。而大律师亦应正确使用头衔及资历，例如厘清「法学博士」（JD）学位持有人的正确称谓方式，并不得将海外的执业资格年份用作暗示在香港的资深地位。

不应为推广发布戴律师假发及律师袍照片

另一方面，《指引》亦指出大律师应保护客户隐私，在未经当事人明确书面同意前，不得披露任何未公开的案件资讯，包括客户名称。同时，大律师亦须尊重法庭服饰的庄严性，原则上禁止为执业推广目的，发布任何穿戴律师假发及律师袍照片。

大律师公会名誉秘书王永恺在通告中表示，公会推出这份清晰的指引，希望帮助会员在利用新平台推广业务的同时，能坚守专业操守的最高标准，维护公众对司法制度信心。他强调，《指引》并非要取代《行为守则》，而是作为一份实用参考，提醒会员时刻注意其专业责任。

