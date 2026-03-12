Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

OpenClaw︱数字办：安全风险存不确定性 已提醒部门勿于连接政府电脑安装

近期一款名为OpenClaw（内地俗称「龙虾」）的AI应用引发热潮，惟被指程式有风全安险，内地政府更禁止在办公室电脑安装。数字政策办公室回复《星岛头条》查询时表示，注意到OpenClawAI智能体在提供AI辅助功能时，可能带来权限过高、资料外泄、系统遭入侵等潜在保安隐患。

已提醒部门不应在连接政府网络电脑安装

鉴于与OpenClaw的相关安全风险有不确定性，数字办已提醒各部门，不应在连接政府内部网络的电脑上安装OpenClaw。

数字办亦建议机构和个人用户在部署和应用OpenClaw时，必须采取足够的安全措施，包括对运行环境进行严格隔离，加强凭证管理及持续关注官方发布的「补丁」和安全更新等，以降低相关风险。

政策局及部门安装任何软件前 须进行严格风险评估

数字办又指，政府已制订一套全面的《政府资讯科技保安政策及指引》供各部门遵守和使用。各部门安装不同软件前，须作风险评估，包括使用软件／产品的需要、产品特性和过往记录、对部门带来的保安风险等，并遵守相关的保安政策及指引。根据指引，各政策局及部门（B/Ds）在安装任何软件（包括OpenClaw）前，必须进行严格的风险评估。

另一方面，政府亦高度重视AI应用的治理和风险防范，数字办制订了《人工智能道德框架》、《香港生成式人工智能技术及应用指引》等，为开发及应用AI技术的项目提供指引，以识别和管理有关AI项目的潜在风险及须注意事项（例如系统的安全及稳健性、个人私隐、数据安全和管理），并为技术开发者、服务提供者和服务使用者提供实用指南。相关指引为本港构建了一套符合香港情况、平衡创新发展与道德责任的人工智能治理框架。有关指引已参考各地不同的标准及指引(例如国际标准ISO 42001、IEEE的标准和国家标准等)。政府一直关注人工智能的发展，持续审视相关指引以应对人工智能带来的新挑战。

