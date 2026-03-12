Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

六合彩｜幸运二金多宝3.17搅珠 头奖一注独中高达8,000万（附幸运号码）

更新时间：17:46 2026-03-12 HKT
发布时间：17:46 2026-03-12 HKT

六合彩幸运二金多宝搅珠将于下周二（17日）举行，特设6,000万元金多宝，若以10元一注独中，估计头奖高达8,000万元。

幸运二金多宝「幸运号码」

去年推出的幸运二金多宝至今已举行了3次，当中搅出次数最多的号码是「19」号、「26」号及「44」号，均搅出过2次。另外，在这3次搅珠中，都有出现相连号码。

幸运二金多宝搅珠号码

搅珠日期 搅珠结果（包括特别号码）

17/6/2025

 5、19、30、40、44、45+26
4/11/2025

19、20、26、28、39、44+4

25/11/2025

 1、2、17、35、37、48+8

幸运二金多宝奖券将于各投注渠道发售

幸运二金多宝奖券将于今晚搅珠后，在各场外投注处、电话投注（包括1886电话投注自动服务系统）及数码平台发售，截止售票时间为搅珠日（3月17日）晚上9时15分。

