六合彩｜幸运二金多宝3.17搅珠 头奖一注独中高达8,000万（附幸运号码）
更新时间：17:46 2026-03-12 HKT
发布时间：17:46 2026-03-12 HKT
发布时间：17:46 2026-03-12 HKT
六合彩幸运二金多宝搅珠将于下周二（17日）举行，特设6,000万元金多宝，若以10元一注独中，估计头奖高达8,000万元。
幸运二金多宝「幸运号码」
去年推出的幸运二金多宝至今已举行了3次，当中搅出次数最多的号码是「19」号、「26」号及「44」号，均搅出过2次。另外，在这3次搅珠中，都有出现相连号码。
幸运二金多宝搅珠号码
|搅珠日期
|搅珠结果（包括特别号码）
|
17/6/2025
|5、19、30、40、44、45+26
|4/11/2025
|
19、20、26、28、39、44+4
|
25/11/2025
|1、2、17、35、37、48+8
幸运二金多宝奖券将于各投注渠道发售
幸运二金多宝奖券将于今晚搅珠后，在各场外投注处、电话投注（包括1886电话投注自动服务系统）及数码平台发售，截止售票时间为搅珠日（3月17日）晚上9时15分。
最Hit
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
2026-03-10 17:07 HKT
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
2026-03-11 16:49 HKT
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
10小时前