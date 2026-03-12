虚拟盲盒︱研究：七成受访青少年曾抽卡 有社会新鲜人借「财仔」课金

有社福机构和大学的研究团队今日（12日）发表关于本港青少年接触虚拟盲盒（Loot Box）机制及其心理健康影响的研究结果。研究显示，虚拟盲盒已在青少年群体中高度普及，71%受访者曾接触虚拟盲盒，57%曾支付真实金钱。其中每月支出超过500元的群体，其自杀意念、自残及自杀企图的盛行率显著高于其他群体，亟待社会各界监管介入。

月付逾$500抽卡 自残盛行率显著较高

虚拟盲盒意指电子游戏中的虚拟抽奖机制，形式包括「抽卡」、「抽蛋」及「开神秘箱」等，玩家透过以真实金钱充值来增加抽奖次数，以获得稀有角色、外观及武器等游戏资产的机会。是次研究由路德会青亮中心与香港大学社会工作及社会行政学系教授黄蔚澄领导的研究团队合作，于2024至2025年间进行，透过便利抽样收集792名本地中学生的数据。

香港大学社会工作及社会行政学系教授黄蔚澄（左三）、教育界立法会议员邓飞（左二） 。

成青少年接触赌博门户

结果显示，71%受访者曾接触虚拟盲盒，57%曾支付真实金钱，其中19%每月花费超过港币500元；9%受访青少年已达「问题赌徒」程度。统计学分析证实，受访者在虚拟盲盒上花费的时间和金钱越多，其问题赌博风险亦越高；虚拟盲盒参与者的心理困扰评分显著较高，其中每月支出超过500元的群体，其自杀意念、自残及自杀企图的盛行率显著高于其他群体；超过一半受访者（56%）表示有时会想整天躲在家中，而35%更表示会刻意避免社交活动。研究反映，部分青少年可能在面对压力或情绪困扰时，倾向透过游戏活动作为逃避方式。

黄蔚澄指，研究结果显示，虚拟盲盒不仅是娱乐，对部分青少年而言更可能成为接触赌博行为的门户。同时，团队亦观察到值得关注的心理健康讯号，反映虚拟盲盒问题已不只是游戏消费议题，而是涉及青少年心理健康与社会福祉的重要公共健康课题，需要家庭、学校及政策层面共同关注。

调查结果显示，接触虚拟盲盒的受访者中，有35%人表示会刻意避免社交活动。资料图片

社会新鲜人借财仔课金

陈先生16岁的儿子两年前开始沉迷抽虚拟盲盒，他用尽零用钱后频向家长要钱「课金」，金额从每次百多港元升至近千元。有一次陈先生拒绝给钱，儿子突然焦虑发作，在床上辗转反侧，痛苦不堪，陈先生最终心软妥协。后来学校转介陈先生的个案至辅导中心，经过两个多月辅导，协助儿子认识自身问题，如缺乏自信或寻求认同感，陈先生亦对儿子有更深入了解，最终儿子停止抽虚拟盲盒。

现年27岁的Alex（化名）曾在游戏中花费8至9万元抽虚拟盲盒，让当时刚投身工作，又未有任何储蓄的他生活变得紧绌，甚至要向财务公司借贷。他认为沉迷抽虚拟盲盒的动机源于生活无聊及空虚，于是在游戏中寻觅群体认同感。

教育界立法会议员邓飞认同社会需要有更多相关讨论，包括定义及监管方向，认为可借镜其他国家与地区较为成熟的监管模式，例如强制游戏商揭露稀有道具掉落机率，以及为未成年人设支出上限及年龄验证系统等。他补充，学校在预防教育上的参与亦同样重要，促请当局将「虚拟盲盒」并入数码素养教育和其他相关教育范畴，协助学生准确理解相关的赌博风险与伤害。

