Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

廉署起诉两名物业卖家 涉以3万元行贿地产代理 图免支付15.5万元佣金

社会
更新时间：16:18 2026-03-12 HKT
发布时间：16:18 2026-03-12 HKT

廉政公署昨日（11日）落案起诉两名物业卖家，控告他们在放售一个住宅单位时涉嫌以30,000元行贿一名地产代理，要求对方豁免他们向地产代理公司支付代理佣金155,000元。

二人获准保释  以待明日在西九龙裁判法院答辩

梁纪茗，48岁；及谢慧羚，34岁，同被控一项向代理人提供利益罪名，违反《防止贿赂条例》第9（2）（a）条。二人获准保释，以待明日（13日）在西九龙裁判法院答辩。

梁纪茗于案发时委托了中原地产代理有限公司（中原地产）放售大屿山一个住宅单位。他与中原地产签订的地产代理协议（俗称「放盘纸」）订明，同意在成功交易后向中原地产支付物业成交金额的1%作为代理佣金。

中原地产一名地产代理其后为单位成功物色潜在买家，并通知两名被告对方拟以1,550万元购入其单位。根据上述已签定的放盘纸，成功交易后梁纪茗须向中原地产支付代理佣金155,000元。该名地产代理其后安排买卖双方于2023年12月24日签署临时买卖合约（临约）。

控罪指两名被告涉嫌于2023年12月23日，即买卖双方原订签署临约前一天，向该名地产代理提供贿款30,000元，以豁免中原地产向他们收取买卖交易代理佣金。该地产代理拒绝受贿，并即日向中原地产汇报事件。中原地产在廉署调查案件期间提供全面协助。

根据《防止贿赂条例》第9条，任何人士无合法权限或合理辩解，向代理人（包括私人机构雇员）提供利益（包括金钱、礼物、贷款、佣金、职位、契约、服务或优待等）借以影响该代理人执行职务，即属行贿。任何人士如怀疑贪污，应立即向廉署举报。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
社会
7小时前
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
时事热话
5小时前
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
香港特别行政区政府财政司司长陈茂波（左四）、香港特别行政区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩（右四）、香港特别行政区政府行政会议非官守议员林健锋（左一）、香港旅游发展局主席林建岳博士（右三）、香港赛马会公司事务执行总监谭志源（右二）、香港哥尔夫球会会长郭永亮（左二）、香港哥尔夫球会副会长吕庆耀（右一）及其他嘉宾见证捧杯时刻。
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
社会资讯
8小时前
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
时事热话
2026-03-11 16:49 HKT
青马大桥逾10车相撞酿10伤 有车辆翻侧冒烟2人被困
00:58
青马大桥逾10车相撞酿10伤 有车辆翻侧冒烟2人被困
突发
7小时前
「最经典艳星」爆被黑社会威吓拍露点戏  上《奖门人》疑被抽水豪言「冇所谓」：我胸大有脑
「最经典艳星」爆被黑社会威吓拍露点戏  上《奖门人》疑被抽水豪言「冇所谓」：我胸大有脑
影视圈
7小时前
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
企业资讯
8小时前
米芝莲2026｜必比登推介名单 香港6间食店首度上榜 黄大仙屋邨饭店/湾仔明星煲仔饭/正宗拿坡里薄饼登榜！
米芝莲2026｜必比登推介名单 香港6间食店首度上榜 黄大仙屋邨饭店/湾仔明星煲仔饭/正宗拿坡里薄饼登榜！
饮食
5小时前
黄咏仪医生离世｜百人送别追思会、今移送和合石火化 遗言「从不后悔行医」
黄咏仪医生离世｜百人送别追思会、今移送和合石火化 遗言「从不后悔行医」
医生教室
4小时前