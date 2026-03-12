廉署起诉两名物业卖家 涉以3万元行贿地产代理 图免支付15.5万元佣金

廉政公署昨日（11日）落案起诉两名物业卖家，控告他们在放售一个住宅单位时涉嫌以30,000元行贿一名地产代理，要求对方豁免他们向地产代理公司支付代理佣金155,000元。

二人获准保释 以待明日在西九龙裁判法院答辩

梁纪茗，48岁；及谢慧羚，34岁，同被控一项向代理人提供利益罪名，违反《防止贿赂条例》第9（2）（a）条。二人获准保释，以待明日（13日）在西九龙裁判法院答辩。

梁纪茗于案发时委托了中原地产代理有限公司（中原地产）放售大屿山一个住宅单位。他与中原地产签订的地产代理协议（俗称「放盘纸」）订明，同意在成功交易后向中原地产支付物业成交金额的1%作为代理佣金。

中原地产一名地产代理其后为单位成功物色潜在买家，并通知两名被告对方拟以1,550万元购入其单位。根据上述已签定的放盘纸，成功交易后梁纪茗须向中原地产支付代理佣金155,000元。该名地产代理其后安排买卖双方于2023年12月24日签署临时买卖合约（临约）。

控罪指两名被告涉嫌于2023年12月23日，即买卖双方原订签署临约前一天，向该名地产代理提供贿款30,000元，以豁免中原地产向他们收取买卖交易代理佣金。该地产代理拒绝受贿，并即日向中原地产汇报事件。中原地产在廉署调查案件期间提供全面协助。

根据《防止贿赂条例》第9条，任何人士无合法权限或合理辩解，向代理人（包括私人机构雇员）提供利益（包括金钱、礼物、贷款、佣金、职位、契约、服务或优待等）借以影响该代理人执行职务，即属行贿。任何人士如怀疑贪污，应立即向廉署举报。