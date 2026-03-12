油价急升︱航空公司加燃油附加费 国泰短中长途齐倍增 长途收$1164 港航单程最多加$150
更新时间：16:06 2026-03-12 HKT
发布时间：16:06 2026-03-12 HKT
伊朗局势持续不稳，导致国际油价急升，飞机航空燃料同样受牵连。继香港航空（Hong Kong Airlines）日前宣布今日（12日）起上调客运燃油附加费，国泰航空亦于今日宣布将于下周三（18日）起，调整客运燃油附加费，短中长途航空均加价一倍，短途加至290元、长途加至1164元。
国泰: 航空燃油价格自3月以来已上涨近倍
国泰表示，受中东局势最新发展影响，航空燃油价格自3月以来已上涨接近一倍。国泰称会定期检视燃油附加费水平，并密切留意航空燃油价格走势。
国泰3.18起上调燃油附加费：
|现收费
|新收费
|加幅
|短途航班
|$142
|$290
|$148（+104%）
|中程航班
|$264
|$541
|$277（+105%）
|长途航班
|$569
|$1164
|$596（+105%）
港航3.12起上调燃油附加费：
|现收费
|新收费
|加幅
|台湾
|$162
|$182
|$20（+12%）
|日本、韩国、泰国及东南亚
|$162
|$212
|$50（+31%）
|马尔代夫
|$284
|$384
|$100（+35%）
|澳洲及加拿大
|$589
|$739
|$150（+25%）
大湾区航空：按既定机制检视燃油附加费水平
大湾区航空回复《星岛头条》查询时表示，会按既定机制检视燃油附加费的水平。如有任何调整，大湾区航空会于官网更新相关资料。
