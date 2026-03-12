油价急升︱航空公司加燃油附加费 国泰短中长途齐倍增 长途收$1164 港航单程最多加$150

伊朗局势持续不稳，导致国际油价急升，飞机航空燃料同样受牵连。继香港航空（Hong Kong Airlines）日前宣布今日（12日）起上调客运燃油附加费，国泰航空亦于今日宣布将于下周三（18日）起，调整客运燃油附加费，短中长途航空均加价一倍，短途加至290元、长途加至1164元。

国泰: 航空燃油价格自3月以来已上涨近倍

国泰表示，受中东局势最新发展影响，航空燃油价格自3月以来已上涨接近一倍。国泰称会定期检视燃油附加费水平，并密切留意航空燃油价格走势。

国泰3.18起上调燃油附加费：

现收费 新收费 加幅 短途航班 $142 $290 $148（+104%） 中程航班 $264 $541 $277（+105%） 长途航班 $569 $1164 $596（+105%）

港航3.12起上调燃油附加费：

现收费 新收费 加幅 台湾 $162 $182 $20（+12%） 日本、韩国、泰国及东南亚 $162 $212 $50（+31%） 马尔代夫 $284 $384 $100（+35%） 澳洲及加拿大 $589 $739 $150（+25%）

大湾区航空：按既定机制检视燃油附加费水平

大湾区航空回复《星岛头条》查询时表示，会按既定机制检视燃油附加费的水平。如有任何调整，大湾区航空会于官网更新相关资料。

