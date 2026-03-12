油价急升︱多间航空公司齐加燃油附加费 大湾区航空去日本加至$290 即睇CX／UO／HX／GBA新收费
更新时间：11:20 2026-03-13 HKT
发布时间：16:06 2026-03-12 HKT
发布时间：16:06 2026-03-12 HKT
伊朗局势持续不稳，导致国际油价急升，飞机航空燃料同样受牵连。继香港航空（Hong Kong Airlines）日前宣布今日（12日）起上调客运燃油附加费，国泰航空（Cathay Pacific）亦于今日宣布将于下周三（18日）起，调整客运燃油附加费，短中长途航空均加价一倍，短途加至290元、长途加至1164元；国泰旗下的廉航香港快运（HK Express）同样宣布下周三（18日）起上调附加费，香港和其他地区之间的航段倍增至290元。
大湾区航空（GBA）3.18起上调燃油附加费：
大湾区航空将将由2026年3月18日起调整客运燃油附加费。以香港出发的航段为例，相关附加费将调整至港币290元。其他航段将按适用出发地及当地货币安排厘定。
|航班出发地
|航段
|2026年3月17日或之前
|2026年3月18日起
|香港特别行政区
|香港特别行政区和中国内地之间的航段
|HKD 165
|HKD 165
|香港特别行政区和马尔代夫之间的航段
|HKD 284
|HKD 541
|香港特别行政区和其他地区之间的航段 (中国内地及马尔代夫除外)
|HKD 142
|HKD 290
|中国内地
|中国内地和香港特别行政区之间的航段
|CNY 135
|CNY 135
|日本
|日本和香港特别行政区之间的航段
|JPY 6500
|JPY 6500
|马尔代夫
|马尔代夫和香港特别行政区之间的航段
|USD 36
|USD 69
|菲律宾
|菲律宾和香港特别行政区之间的航段
|PHP 386
|PHP 386
|印尼、马来西亚、泰国、越南
|印尼、马来西亚、泰国、越南和香港特别行政区之间的航段
|USD 18
|USD 37
|中国台湾
|中国台湾和香港特别行政区之间的航段
|USD 18
|USD 22
|其他
|上述未提及的航段
|USD 18
|USD 37
国泰: 航空燃油价格自3月以来已上涨近倍
国泰表示，受中东局势最新发展影响，航空燃油价格自3月以来已上涨接近一倍。国泰称会定期检视燃油附加费水平，并密切留意航空燃油价格走势。
国泰航空（CX）3.18起上调燃油附加费：
|现收费
|新收费
|加幅
|短途航班
|$142
|$290
|$148（+104%）
|中程航班
|$264
|$541
|$277（+105%）
|长途航班
|$569
|$1164
|$595（+105%）
香港航空（HX）3.12起上调燃油附加费：
|现收费
|新收费
|加幅
|台湾
|$162
|$182
|$20（+12%）
|日本、韩国、泰国及东南亚
|$162
|$212
|$50（+31%）
|马尔代夫
|$284
|$384
|$100（+35%）
|澳洲及加拿大
|$589
|$739
|$150（+25%）
香港快运（UO）3.18起上调燃油附加费：
香港快运航空回应调整燃油附加费，表示受近期中东局势影响，航空燃油价格显著上升。燃油为航空公司最主要的营运成本之一，其价格波动对整体成本结构带来直接影响。
经审慎评估近期燃油价格走势及整体营运环境后，香港快运将由2026年3月18日起（适用于该日起销售之机票）调整客运燃油附加费。以香港出发的航段为例，相关附加费将调整至港币290元。其他航段将按适用出发地及当地货币安排厘定。
|航班出发地
|燃油附加费收费额（每一航段）
|2026年3月17日或之前
|由2026年3月18日起
|香港
|香港和其他地区之间的航段（中国内地除外）
|HKD 140
|HKD 290
|香港和中国内地之间的航段
|HKD 165
|HKD 165
|日本
|日本和香港之间的航段
|JPY 5000
|JPY 5000
|南韩
|南韩和香港之间的航段
|KRW 22000
|KRW 22000
|中国内地
|中国内地和香港之间的航段
|CNY 135
|CNY 135
|中国 - 台湾地区
|中国 - 台湾地区和香港之间的航段
|TWD 570
|TWD 1170
|泰国
|泰国和香港之间的航段
|THB 570
|THB 1170
|越南
|越南和香港之间的航段
|USD 18.0
|USD 37.1
|菲律宾
|菲律宾和香港之间的航段
|PHP 385
|PHP 385
|马来西亚
|马来西亚和香港之间的航段
|MYR 80
|MYR 150
- 燃油附加费会按燃油价格作出调整。
- 燃油附加费按每位旅客及每一航段计算。
- 燃油附加费将包含在机票总价格中，并以首程航段的出发地之货币计算。
- 适用于所有票价种类、常规及奖励机票。
- 燃油附加费适用于所有旅客，惟2岁以下不占座的幼童除外。
大湾区航空：按既定机制检视燃油附加费水平
大湾区航空回复《星岛头条》查询时表示，会按既定机制检视燃油附加费的水平。如有任何调整，大湾区航空会于官网更新相关资料。
相关新闻：
伊朗局势．最新旅游资讯︱国泰短中长途航班燃油附加费倍增 短途加至290元 长途加至1164元
香港航空周四起加燃油附加费 单程最多150元 国泰：参考航空燃油价非原油价格
最Hit
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
2026-03-12 11:22 HKT
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
2026-03-12 08:00 HKT
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
2026-03-12 08:00 HKT
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
2026-03-10 17:07 HKT