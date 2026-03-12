航机上拾获逾18万元劳力士手表及现金图据为己有 内地汉认罪被判囚10个月

中年内地汉去年4月在多哈飞往香港的航班上，拾获女乘客价值逾18万港元的劳力士手表及5百元现金后，企图据为己有，惟犯案后神色慌张，并在落机前被人赃并获。内地汉早前承认在飞机上作出扰乱秩序的行为罪，暂委法官王证瑜今（12日）在区域法院判处被告入狱10个月。

王官判刑时指，本案没有证据显示被告从乘客的背包内盗取财物，仅承认在地上拾起失物后图据为己有。王官引述被告背景，被告在内地任职厨师，月入6千元，并需照顾年迈双亲及患病妻儿，辩方亦指被告并非预谋犯案。王官认为，被告因一时贪心而在地上拾起不属于自己的财物，及后遭事主质问，故将物品归还事主，事主并没有任何损失，念被告在飞机上作出扰乱秩序的行为不算十分严重，终判处他监禁10个月。

42岁被告钟小伟，报称厨师，被控在飞机上作出扰乱秩序的行为罪。控罪指，他于2025年4月30日，在一架正在航行但并非在香港境内或上空航行的非香港控制的飞机（即由卡塔尔多哈飞来香港的卡塔尔航空航班）上作出扰乱秩序的行为，以致危及或相当可能会危及该飞机上的良好秩序和纪律。

案件编号：DCCC 1044/2025

法庭记者：黄巧儿

