被指非注册承办商却为半山屋苑进行消防工程 消防工程公司东主称承接工程后分判予合资格公司处理

社会
更新时间：14:15 2026-03-12 HKT
发布时间：14:15 2026-03-12 HKT

50岁消防工程公司东主被指2024年12月，以非注册承办商身份为半山区坚道「翰庭轩」进行消防装置检查及修理。该东主否认非注册承办商检查消防装置传票罪，今于东区裁判法院开审。该东主争议其公司只作为承接项目的一方，会分判检查及维修工程予注册公司。「翰庭轩」的物管职员供称，工程进行时不知道会分判给另一间公司，工人自称是某公司的员工便会相信。案件下午续审。

被告称公司只承接项目再分判予有效注册公司处理

被告符之福，被消防处票控一项非注册承办商检查消防装置罪，他今自行行事。控罪指被告在2024年12月11日，于半山区坚道75号翰庭轩，并非注册承办商而保养、检查或修理装置在上述处所内的消防装置或设备。

开审前，被告于庭上指事件被传媒报导，造成很大影响。他将争议案发时其公司，即威利消防工程公司的注册确实遇到问题，惟公司只承接工程项目，而真正进行工程的是有效注册的公司。

物管公司职员称只知威利负责屋苑的消防年检及维修，不知华丰工程的存在。卢江球摄
物管公司职员称只知威利负责屋苑的消防年检及维修，不知华丰工程的存在。卢江球摄
高级消防队长蔡指，翰庭轩的年检由威利负责，但证书却非由威利发出。卢江球摄
高级消防队长蔡指，翰庭轩的年检由威利负责，但证书却非由威利发出。卢江球摄

物管公司指负责工程的工人自称威利员工

控方传召负责管理「翰庭轩」的物业管理公司职员周瀚宇（音译），他负责屋苑的日常管理，包括消防系统。周确认屋苑一直都是交由威利负责消防年检及维修，2024年9月24日完成年检后，于12月11日再就警钟及灭火筒等进行维修。周指发票等文件均由威利发出，他不知道工程会改判予其他公司进行。

被告盘问周时指，法团及物管公司均知悉威利的牌照正被调查，以及威利与一间叫「华丰」的工程公司有关，消防证书是由「华丰」发出。周表示不清楚，他当时不知道「华丰」的存在，又形容物管公司只知工程由威利负责，当时工人自称是威利员工便会相信，否则不会放行。

消防无收到注册承办商发出的消防装置及设备证书

控方其后传召消防设施监督课高级消防队长蔡亦风（音译），蔡供称在2024年调查威利时，发现威利曾于9月24日在「翰庭轩」进行年检，但证书并非由威利发出，而「翰庭轩」于12月11日亦曾进行工程，但消防无收到任何注册消防装置承办商发出的消防装置及设备证书，威利当时不在注册消防装置承办商的名单上。

案件编号：ESS18455/2025
法庭记者：雷璟怡

