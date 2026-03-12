数码港招聘博览3.20揭幕 提供逾2000职位空缺 聚焦人工智能、大数据、低空经济等21个创科领域 

香港青年协会与数码港合办的「数码港互动招聘博览2026」将于本月20及21日在数码港3座及商场中庭举行。今年博览以「Set Sail Towards Your Digital Future」为主题，汇聚内地龙头企业、国际及本港逾60家机构，横跨人工智能、大数据、低空经济等21个创科行业，提供逾2,000个职位空缺。主办方表示，今届求职者对AI相关职位的查询较去年显著上升。

数码港智慧城市及数码转型总监蔡伟杰指出，去年博览较热门的职位集中在数据分析与数据处理，但今年趋势明显转向与AI相关的职位。随著人工智能技术迅速普及，市场对相关人才的需求急增。

人工智能正逐步取代部分基础职位

人力资源顾问公司Talentlabs Limited联合创办人陆政彤表示，现时超过53%的职位与AI相关或要求求职者具备AI使用技能，若履历中包含AI流程整合、网络安全等经验，将大幅提升竞争力。他同时提醒，人工智能正逐步取代部分基础职位，包括初级文职、一般软件工程师及传统数据科学家，求职者需及早装备AI相关技能以应对市场转变。

市场走向电子化 需要「复合型人才」

对于人文社科背景人士是否具入职机会，蔡伟杰强调，市场需要的是「复合型人才」，无论任何专业领域，趋势皆走向电子化，关键在于如何将自身专业与AI技术结合。陆政彤则认为，人文社科背景的求职者机会反而更大，因相关工作并非单纯执行程序，而是在人性化层面具备更多发挥空间，但最终仍需与AI结合，方能开拓新市场。

记者会上，数据科技初创Nnenu Limited及食品供应链科技公司Farmio HK Limited分享利用AI提升业务效率的经验。前者专注研发物件数码化的通用数据格式，后者则运用AI驱动食品供应链数码转型，业务遍及新加坡、马来西亚及香港。两间公司均强调，AI应用并非技术人员专利，非技术背景人才同样可在数据管理、产业协作等环节发挥关键作用。

今年博览会重点加强人工智能互动元素，首次引入智能驾驶展示及无人机足球体验，让参加者亲身了解智能出行及低空经济的产业应用与职位需求。活动亦打造内地就业桥梁，邀请科大讯飞剖析内地企业对港青的技能要求，并设「3Trip青年内地实习体验计划」资讯日及即场面试，提供北上实习机会。

同场举行逾十场讲座及工作坊，涵盖AI教育科技、动画游戏产业等主题；并设AI模拟面试、履历诊断及智能职业配对平台，透过57个数据点分析，为求职者精准推荐职位。

记者、摄影：张琦

