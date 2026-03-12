Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

两无业女用傀儡户口清洗黑钱约518万元 认5罪分别判囚38个月及42个月

社会
更新时间：13:38 2026-03-12 HKT
近年电话诈骗日益猖獗，多名男女包括教师及护士于3年前误坠与投资相关及低息贷款相关的骗案，在骗徒的诱使下将现金转入不同的银行户口，损失共约136万港元，其后发现受骗，遂报警求助。涉案两名无业女被告作为「傀儡户口持有人」透过5个本地银行户口，清洗约518万元的犯罪得益。两人今于区域法院承认5项洗黑钱罪，法庭应控方申请加刑，分别判囚38个月及42个月。  

骗徒自称投资专家或银行职员诱使事主开户注资

新界北总区科技及财富调查组第二队高级督察黄嘉鸿在庭外指，警方在2023年7月至10月期间，警方接获76宗报案，年纪介乎18岁至72岁的事主，分别坠入与投资相关及低息贷款相关的骗案等。骗徒自称投资专家，诱使事主在虚假应用程式或平台上开设投资户口，并指示事主将资金存入指定不同银行账户，声称用作投资用途；另亦有自称是本地银行职员，表示能向事主提供低息贷款优惠，并指示事主将所谓的保证金或按金转帐至指定户口。事主包括教师、护士、文员及商人等，合共损失约136万元。警方追查资金流向后，锁定两名女被告持有的5个傀儡户口，并于2023年12月将她们拘捕。

两名女被告依次为20岁方紫翘及37岁刘宛恩，均报称无业，被控5项处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产罪。控罪指二人连同一名身份不详的人，知道或有合理理由相信某项财产，即中国银行、渣打银行、及恒生银行帐户的总额港币约518万元款项，全部或部分、直接或间接代表任何人从可公诉罪行的得益而仍处理该财产。 

警：洗黑钱所带来刑罚远超犯罪集团提供金钱利益

财富情报及调查科高级督察申文燕重申，市民如果租借卖银行户口供他人使用，而户口遭不法分子用以处理赃款，有机会干犯洗黑钱罪行。由于使用傀儡户口清洗黑钱情况严重，警方征询律政司意见后，根据《有组织及严重罪行条例》申请加重刑罚。两名女被告将户口借出，以让不法分子洗黑钱，在加刑申请下，各被加刑5个月。申文燕透露由2023年10月至今，已经有350人因租借卖户口，于洗黑钱罪行被定罪时加刑2至18个月不等。

申文燕强调，犯罪集团成员操作户口固然违法，但同时傀儡户口持有人亦会干犯洗黑钱罪，最高可被判罚款港币500万元及监禁14年，不论借出或卖出户口，清洗黑钱所带来的刑罚及后果远超于犯罪集团提供的金钱利益。另外，警方亦持续教育宣传，向市民大众推广洗黑钱讯息，为加强市民保护银行户口意识，警方已经在社交媒体平台发布一连三节教育宣传短片。

案件编号：DCCC589/2025
法庭记者：黄巧儿

