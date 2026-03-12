Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

潘冬平一家遭邻居入禀指噪音滋扰 原告方申援引专家报告遭潘家反对 押后至8.10续处理争议

更新时间：12:50 2026-03-12 HKT
发布时间：12:50 2026-03-12 HKT

去年陷入人工智能软件「药倍安心」风波的肝癌权威潘冬平医生一家，前年3月卷入一宗民事官司，遭邻居入禀法院，要求法庭颁令禁止潘氏一家制造噪音，包括钢琴声等，以及追讨赔偿。原告方今于区域法院申请援引专家报告的许可，但遭被告方反对，聆案官陈露怡将案件押后至8月10日，届时将继续处理双方争议。

专家报告未能确认噪音来源遭质疑呈堂性

原告方向法庭申请援引专家报告的许可，专家于2024年在原告单位内就噪音分贝进行量度，惟及后确认未能辨认噪音来源自被告方的弹琴声，抑或汽车声等日常噪音，只能得出噪音的分贝。被告方质疑专家报告的呈堂性，指原告方既不知噪音来源，又如何能肯定量度到的噪音是来自被告方的弹琴声。聆案官陈露怡将案件押后至8月10日，届时将继续处理双方就援引专家报告许可的争议。

原告为安宁，是被告的下层邻居；5名被告依次为潘冬平、彭咏枝、他们的两名未成年女儿，及南区贝沙湾道28号贝沙湾18楼两个相邻的单位之占用人。潘方一方今没有到庭应讯，以法律代表进行聆讯。
　
入禀状指，原告要求法庭颁令禁止被告等继续制造、导致或允许噪音、音乐等声浪出现，包括钢琴声音及其他噪音，而该些声音可能对他人造成滋扰、损害或不便，及干扰他人的权利、利益、舒适和便利等。原告另要求被告就违反大厦公契的行为作出赔偿、支付相关利息及讼费。

案件编号：DCCJ7351/2024
法庭记者：黄巧儿

