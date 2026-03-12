Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

上环劫案｜再有一男一女被控串谋抢劫提堂 还押至5.19再讯

社会
更新时间：12:13 2026-03-12 HKT
发布时间：12:13 2026-03-12 HKT

上周五（6日）有2名男子携值约一千万元外币到兑换店，途经港铁上环站时遭多人抢劫。5名疑匪早前已被落案起诉，今再有一男一女被控串谋抢劫，于东区裁判法院首次提堂。裁判官林子康应控方申请押后案件至5月19日再讯，以待警方进一步调查。两名被告申请保释遭拒，须还押候讯。

本次事件至今累计有7人被检控，控方于庭上透露仍有涉案人士在逃。控方续指，警方调查包括查看闭路电视片段，以及检验DNA等。

被告依次为22岁无业女子林晓文，以及30岁仓务员张文浩，他们同被控一项串谋抢劫罪。控罪指两人于2026年3月6日，在香港上环德辅道中港铁上环站B出口与周信发、卡比华、刘俊浩、陆浩强、陈桓炜及其他不知名的人，串谋抢劫何姓男子，并劫去一个行李箱载有9,746,510港元及150美元。

案件编号：ESCC628/2026
法庭记者：雷璟怡

