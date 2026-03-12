内地汉航班上偷4.2万元钻戒及手镯 官指月薪3千2年半内68次搭飞机属专业「机舱老鼠」 判监16个月

内地汉去年7月在杜拜飞往香港的航班上，偷窃女乘客的钻石戒指及Christian Dior手镯，价值逾4.2万港元，在警诫下承认因一时贪心犯案。内地汉早前承认在飞机上作出扰乱秩序的行为罪，法官林伟权今早在区域法院判刑指，在国内月薪3千任职散工的被告，却能在2年半内有共68次乘搭飞机的记录，明显是专业的「机舱老鼠」，被告专门寻找长途机的乘客下手，属有预谋及计划犯案，终判处监禁16个月。

频繁飞外地不寻常 被告不愿解释

林官判刑时，引述被告中国护照的旅游纪录，显示被告于2023年3月至2025年7月期间，共68次乘坐飞机前往土耳其、韩国、日本、柬埔寨、阿曼及阿联酋等地，惟被告却只是国内月入3千元的散工。林官直指，被告多次不寻常地离开中国，并在短期内多次前往上述的国家，其中一些地方更是在一个月内「一去再去」，例如被告在去年6月22日前往阿联酋，却分别在7月5日及15日再去。林官质疑，被告的背景为何会有如此频繁的旅游纪录，但被告却表示不愿解释。

官不接纳一时贪心显然旨在盗窃

林官强调，被告的旅游纪录实在不寻常，被告根本没有理由如此频繁地乘搭飞机，被告明显不是一般的飞机乘客，其乘搭飞机的目的是为了盗窃乘客的物品，是专业的「机舱老鼠」。在本案中，被告在杜拜飞往香港的航班上，偷窃女乘客的钻石戒指及Christian Dior手镯，价值逾4.2万港元，被告自知被其他乘客发现后，竟将物品丢到垃圾桶，事主事后亦无办法寻回失物。林官不接纳被告因一时贪心犯案，被告明显是有预谋及计划，专门寻找长途机下手，在狭隘人多的机舱内盗窃。

斥处心积虑犯案行为对乘客造成滋扰

林官直斥，被告盗窃的行为对乘客造成滋扰，机上男乘客发现被告从舱顶置物柜翻找他人的财物，及后事主发现失去财物后亦感到震惊，事主附近的乘客必然知道此事，而感到不安故检查自己的财物。林官表示，乘搭飞机的乘客必然希望环境宁静，能松弛地休息，尤其是长途机程，惟被告之举令乘客担忧不安，机上职员亦要放下手上的工作处理事件。林官认为，被告处心积虑犯案，终判处监禁16个月。

现年48岁被告彭毅，报称无业，被控在飞机上作出扰乱秩序的行为罪，指被告于2025年7月17日，在一架正在航行但并非在香港境内或上空航行的非香港控制的飞机（即由杜拜飞来香港的阿联酋航空航班）上作出扰乱秩序的行为，以致危及或相当可能会危及该飞机上的良好秩序和纪律。

案件编号：DCCC1439/2025

法庭记者：黄巧儿