六合彩｜头奖1300万搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！

更新时间：11:51 2026-03-12 HKT
发布时间：11:51 2026-03-12 HKT

第28期六合彩今晚（3月12日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达1300万元。六合彩今晚9时15分截止售票，投注总额逾4900万元。

今期六合彩搅珠号码：7、13、14、16、26、30

特别号码：34

第28期六合彩今晚9时15分截止售票。资料图片
根据过往资料，过往50期，最多搅出的号目为28、37，搅出14次，其次为4、46，各搅出12次，而2及6则搅出11次。

10大最幸运投注站 士丹利街历来最旺

由1994年至2025年6月30日，十大最旺投注站分别是：

1.中环士丹利街赛马会投注站 

地址：中环士丹利街10-12号地下至三楼2号舖 

中头奖次数：47 

2.屯门市广场赛马会投注站 

地址：屯门市广场第三期地段277号地下 

中头奖次数：45 

3.荃湾青山道赛马会投注站 

地址：荃湾青山公路 300-350 号荃锦中心地下B2舖 

中头奖次数：41

4.尖沙咀汉口道赛马会投注站 

地址：尖沙咀汉口道39-41号麦仕维中心地下 

中头奖次数：41 

5.上环干诺道西赛马会投注站 

地址：上环干诺道西3号亿利商业大厦地下D – F及G1舖 

中头奖次数：40

6.观塘广场赛马会投注站 

地址：观塘开源道68号观塘广场地下G15, M20,116号舖 

中头奖次数：37 

7.九龙湾德福赛马会投注站 

地址：九龙湾宏开道16号德福大厦一楼4号舖 

中头奖次数：35

8.大埔广场赛马会投注站 

地址：大埔广场地下商场七号舖 

中头奖次数：35 

9.上水石湖墟赛马会投注站 

地址：上水石湖墟新丰路134-140A号A地下 

中头奖次数：35 

10.大埔广褔道赛马会投注站 

地址：广褔道158-172号大埔商业大厦地下 

中头奖次数: 30

