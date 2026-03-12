五月天演唱会︱突取消头场惹不满 消委会截至今早8时接163宗投诉 涉及总金额近45万元

台湾天团五月天早前宣布3月24、25日及3月27、28日，在启德主场馆举办演唱会，惟主办单位日前突然取消3月24日「头场」演出，改为3月29日「出道日」开新场次，引发歌迷不满。消委会截至今早8时，共接获163宗相关投诉，71宗来自本地消费者，92宗来自非本地消费者，当中大部分都是内地消费者，涉及总金额逾447,193万元，金额最高的本地个案涉及7,900元，金额最高的非本地个案，涉及8,000元。

消费者委员会总干事沈朝晖今早（12日）在电台节目表示，经过一番努力，昨晚终于找到相关主办方跟进事件，有关方面亦已积极作出补偿，包括退款等安排。

五月天演唱会主办方昨（11日）在社交平台表示，考虑到观众对演唱会的热切期望，会将3月24日场次改为40分钟的彩排特别场，并诚邀所有原购买了2026年3月24日场次门票的观众参加。彩排为免费活动，有参加者或没参加者均可获得门票全数退款，具体参与方式，座位安排及退票方案将于明日公布。

相关新闻：

五月天演唱会︱主办方：24日演出改为40分钟彩排特别场 邀购买当日场次观众参与 门票仍全数退款

五月天演唱会︱突取消头场惹不满 消委会接24宗投诉涉款$6.3万 促主办方交替代方案

