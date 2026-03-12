五月天演唱会︱消委会接174宗投诉 涉款逾48万元 另7宗投诉不满3.24「彩排特别场」安排

台湾天团五月天早前宣布3月24、25日及3月27、28日，在启德主场馆举办演唱会，惟主办单位日前突然取消3月24日「头场」演出，改为3月29日「出道日」开新场次，引发歌迷不满。截至今日( 12日 )下午5时，消委会共接获174宗有关五月天演唱会取消3月24日场次的投诉，当中80宗来自本地消费者，94宗来自非本地消费者，当中大部分是内地消费者。投诉涉及总金额为$485,333，金额最高的本地个案涉及$7,900，而金额最高的非本地个案则涉及$8,000。昨日（11日）主办单位公布于3月24日举办「彩排特别场」后，有7宗本地投诉表示不满相关安排。

投诉不满主办单位未赔偿交通及住宿费 主办单位对此未有回复

消委会已经与主办单位取得联系，并将于今日（12日）内将接获的所有投诉个案转介予主办单位跟进，并促请其尽快回复。消委会亦告之主办单位，本地投诉的主要原因是其未有提供优先购买或更换其他场次门票的选项，惟主办单位指3月29日场次门票已经售罄，未能安排。至于有关非本地投诉的主要原因，即主办单位未有赔偿往来交通及住宿费用，主办单位则未有回复。

截至今日下午5时，消委会留意到主办单位尚未公布「彩排特别场」和退款安排，将会继续和主办单位保持密切联系及跟进事件。

消费者委员会总干事沈朝晖今早在电台节目表示，本地投诉主要涉及主办单位未有提供优先购买，或更换其他场次门票的选项；而非本地投诉主要涉及主办单位未有赔偿往来交通及住宿费用等。

关注退款安排渠道是否保障私隐

沈朝晖表示，经过一番努力，昨晚终于成功联络上活动的主办单位，目前正积极跟进事件，尤其关注退款安排。据了解，主办方已作出初步补偿，包括提供退款选项。消委会特别关注退款的具体细节，例如退款方式、所需提交的资料、相关渠道是否安全、退款时间表，以及消费者私隐是否得到充分保障等。

她续称，根据昨晚与主办方的初步接触，对方已就如早前公布的安排，将原定于24日举行的场次更改为约40分钟的彩排特别场。主办方预计今日稍后时间会公布具体安排细节，消委会届时将继续与主办单位商讨，如何回应非本地消费者处理因活动变动而衍生的住宿及交通费用索偿等诉求。

吁消费者保留证据以便日后索偿

沈朝晖又指，消委会与法律团队曾就相关责任问题作探讨，一般来说，消费者接受退款是否代表事件已经完结，并无一刀切的定论。关键在于双方在达成退款协议时，是否已清晰表明这属最终和解。若主办方明确表示退款已涵盖所有责任，而消费者亦同意及未有保留追讨权利，日后就难以再就此提出索偿。

她因此呼吁消费者在任何情况下都应保留相关证据，如有诉求应先与主办方沟通，必要时可向消委会求助，以保障自身权益。沈朝晖亦敦促业界应尽力兑现宣传活动时所作的承诺及安排，并期望主办方能成立危机处理小组，以便灵活应对突发情况，尽快通知受影响消费者，提供更具弹性的安排与适切支援。

五月天演唱会主办方昨（11日）在社交平台表示，考虑到观众对演唱会的热切期望，会将3月24日场次改为40分钟的彩排特别场，并诚邀所有原购买了2026年3月24日场次门票的观众参加。彩排为免费活动，有参加者或没参加者均可获得门票全数退款，具体参与方式，座位安排及退票方案将于明日公布。

相关新闻：

五月天演唱会︱主办方：24日演出改为40分钟彩排特别场 邀购买当日场次观众参与 门票仍全数退款

五月天演唱会︱突取消头场惹不满 消委会接24宗投诉涉款$6.3万 促主办方交替代方案

