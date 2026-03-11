五月天演唱会︱消委会接111宗投诉涉款近30万 69宗非本地人 当中大部分属内地

台湾天团五月天早前宣布3月24、25日及3月27、28日，在启德主场馆举办演唱会，惟突然取消3月24日「头场」演出，改为3月29日「出道日」开新场次，引发歌迷不满。消委会回复《星岛头条》查询时表示，截至今日（11日）下午5时，共接获111宗相关投诉，涉及总金额逾29.6万元，最高金额的一宗涉为8,000元。

消委会指出，截至今日下午5时，消费者委员会共接获111宗有关五月天演唱会取消本月24日场次的投诉，当中42宗来自本地消费者，69宗来自非本地消费者，当中大部分是内地消费者。

消委会续指，投诉涉及总金额为296,194元，金额最高的本地个案涉及6,700元，而金额最高的非本地个案则涉及8,000元。本地投诉的主要原因为主办单位未有提供优先购买或更换其他场次门票的选项，而非本地投诉的主要原因为主办单位未有赔偿往来交通及住宿费用。

消委会表示正积极联络相关主办单位跟进事件。