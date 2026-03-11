Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

五月天演唱会︱消委会接111宗投诉涉款近30万 69宗非本地人 当中大部分属内地

社会
更新时间：18:44 2026-03-11 HKT
发布时间：18:44 2026-03-11 HKT

台湾天团五月天早前宣布3月24、25日及3月27、28日，在启德主场馆举办演唱会，惟突然取消3月24日「头场」演出，改为3月29日「出道日」开新场次，引发歌迷不满。消委会回复《星岛头条》查询时表示，截至今日（11日）下午5时，共接获111宗相关投诉，涉及总金额逾29.6万元，最高金额的一宗涉为8,000元。

消委会指出，截至今日下午5时，消费者委员会共接获111宗有关五月天演唱会取消本月24日场次的投诉，当中42宗来自本地消费者，69宗来自非本地消费者，当中大部分是内地消费者。

消委会续指，投诉涉及总金额为296,194元，金额最高的本地个案涉及6,700元，而金额最高的非本地个案则涉及8,000元。本地投诉的主要原因为主办单位未有提供优先购买或更换其他场次门票的选项，而非本地投诉的主要原因为主办单位未有赔偿往来交通及住宿费用。

消委会表示正积极联络相关主办单位跟进事件。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
深圳交警在全市执法严打违规「电鸡」。深圳发布
北上注意︱深圳展全市执法行动 出动无人机捉违规「电鸡」
湾区时事
7小时前
港铁惊现「烂脚奇人」横卧三座位 网民激辩：可怜定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
港铁惊现「烂脚奇人」横卧三座位 网民激辩：可怜定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
时事热话
7小时前
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
时事热话
2小时前
移加女星「生计」被清空患创伤后遗症 称思绪混乱身体濒临死亡边缘： 真系好无助
移加女星「生计」被清空患创伤后遗症 称思绪混乱身体濒临死亡边缘： 真系好无助
影视圈
10小时前
荃湾愉景新城连获5组客睇楼 「带票买家」脱颖而出 业主：唔差一万几千、信用行先｜区区睇楼
荃湾愉景新城连获5组客睇楼 「带票买家」脱颖而出 业主：唔差一万几千、信用行先｜区区睇楼
楼市动向
6小时前
SD卡竟变「数码黄金」一年三级跳 港女惊揭升值潜力劲过黄金 网民：屋企张旧卡原来系宝！｜Juicy叮
SD卡竟变「数码黄金」一年三级跳 港女惊揭升值潜力劲过黄金 网民：屋企张旧卡原来系宝！｜Juicy叮
时事热话
5小时前
比佘诗曼更冻龄港姐现身？同届决赛佳丽「少女脸」掀网民激辩 疑已婚变阔太风头盖视后
比佘诗曼更冻龄港姐现身？同届决赛佳丽「少女脸」掀网民激辩 疑已婚变阔太风头盖视后
影视圈
9小时前
小S徐熙娣老公被爆搭讪大S辣妹粉丝？提出私约并传出殡照证明身份 绝密对话全曝光
小S徐熙娣老公被爆搭讪大S辣妹粉丝？提出私约并传出殡照证明身份 绝密对话全曝光
影视圈
5小时前
美心皇宫逆市扩张 旺角1.2万呎新店重现龙凤礼堂 推车仔点心$36起 即烧烧味/中式糖水档 首设点心教室
美心皇宫逆市旺角1.2万呎开新店！重现龙凤礼堂 推车仔点心$36起 首设点心教室
饮食
2026-03-10 19:09 HKT