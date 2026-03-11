Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

元朗白衣人案3男上诉刑期遭驳回 判词指被告叫人「唔好再挑衅」并非调停 更像威吓

社会
更新时间：17:15 2026-03-11 HKT
发布时间：17:15 2026-03-11 HKT

元朗西铁站721白衣人袭击事件，3名男子承认暴动及伤人等罪、判监4年8个月至5年3个月不等。3男不服刑罚向高等法院申请上诉，早前被上诉庭法官彭伟昌及法官杨家雄驳回，法官今颁下裁决理由书，指即使其中一名上诉人曾叫车厢内的人「唔好再挑衅」，亦非真的在调停。考虑到当时白衣人全面掌控局面，「唔好再挑衅」更像是威吓对方，暗指「否则后果自负」。

「唔好再挑衅」实暗指「否则后果自负」

上诉人39岁吴伟德、29岁王浩升及44岁郑文杰，承认在2019年7月21日在元朗站连同其他人参与暴动；吴及王另承认1项串谋伤人罪，郑亦涉串谋伤人罪则获存档法庭。吴被判监禁4年8月，王及郑则被判囚5年3月。

上诉庭今午颁下判词，引述吴一方提出上诉时指吴曾向其他白衣人挥手示意后退，及向车厢内的人摇头和说「唔好再挑衅」，吴一方认为原审判官判刑时，错误拒绝接纳吴曾担当调停者的角色及没有就此给予减刑。

判词指，本案明显是要「教训」对方的集体袭击事件，而吴当晚带著武器在闸口打人，持续参与其中，直到现身于车厢门口，即使吴真的曾短暂堵住车门、不让白衣人进入，及叫车厢的人「唔好再挑衅」，亦非真正意义上的调停。当晚黑衣人已经再无退路，而白衣人则全面掌控局面。法官认为「唔好再挑衅」在当时更像是威吓，暗指「否则后果自负」。

承认挥动藤条最少也是协助或鼓励其他白衣人行为

王上诉时，指其犯案行为明显没有其他同案被告严重；惟法官指出，暴动案量刑须考虑整体严重程度，而王当晚手持藤条，从非付费区一直跑到月台及向列车投掷物件，逗留至列车驶走才与同伙离开，其罪责与其他被告并无分别。

郑一方则指，郑所涉的串谋伤人罪获存档法庭，原审法官考虑判刑时，郑的罪责应小于其他被告。判词则解释，控方虽然同意将该控罪存档，但郑亦承认挥动藤条、与其他人一起冲向黑衣人，郑最少也是「促成、协助或鼓励」其他白衣人的行为，原审法官采用一致的量刑起点也是无可厚非。

案件编号：CACC27/2025
法庭记者：王仁昌

