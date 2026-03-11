Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

甲肝｜衞生防护中心调查24宗病毒基因完全相同感染群组 部分源头或涉男男性接触

社会
更新时间：17:08 2026-03-11 HKT
衞生署衞生防护中心今日（11日）表示，正调查涉及男男性接触者的甲型肝炎感染群组。群组涉及22男2女，年龄介乎18至55岁，其中14宗报称为男男性接触者。

衞生署衞生防护中心总监徐乐坚表示，中心透过恒常监测、流行病学调查和基因分析，发现过去6月，即2025年9月至2026年2月录得24宗病毒基因片段序列完全相同的甲型肝炎感染个案，涉及22男2女。流行病学调查显示，他们的居住地点及曾光顾的食肆没有重叠。他们的年龄介乎18至55岁，其中14宗报称为男男性接触者，占比超过6成，中心不排除该群组部分感染源头与男男性接触存在流行病学关联。

中心鼓励高危人士，包括男男性接触者接种两剂甲型肝炎疫苗，并将发信予全港医生，提醒他们注意甲型肝炎的病例及向高危市民提供接种甲型肝炎疫苗的相关建议。

 

